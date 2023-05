Gomita se muestra destrozada por la muerte de un ser querido

La conductora ocupó sus redes sociales para confesar que perdió un gran amigo para ella con quien compartió muchos momentos.

Gomita se encuentra pasando por un momento complicado, ya que dio a conocer que una persona muy especial para ella perdió la vida.

La conductora ocupó su cuenta de Instagram para confesarles a sus fieles seguidores que su mejor amigo de nombre Omar Benavente falleció.

“Me tocó despedirme de ti también. Mi corazón está en pedacitos porque no me despedí, no pensé que te fueras ir tan pronto. Me regalaste mucho amor e hiciste latir 1000 corazones. Amigo, hermano, te extrañar”, escribió la presentadora junto a un video cantando y bailando con su amigo.

Gomita reveló que perdió a un gran amigo Omar / Instagram: @gomitaoficial123

Gomita también subió algunos videos de los increíbles momentos que pasó junto Omar en los que se puede observar cantando en un karaoke.

Sin embargo, horas más tarde la conductora se dejó ver destrozada en redes sociales: “no sé ni cómo grabarles una historia, no puedo. Me siento de ver…, me siento muy mal, perdí a mi hermano, perdí un amigo que estaba en todo conmigo que nunca me dejaba sola. Porque me lo quitaron, porque me lo arrebataron y se fue”.

Finalmente, Gomita confesó que este día fue muy complicado para ella, pues no tuvo ganas de hacer nada: “no tengo ganas de grabar y tengo mucho material por hacer me vine a grabar un buen de cosas perdónenme ahora así mi corazón está hecho mier…”.