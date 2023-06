Gomita se redujo el busto; así lo celebró en redes sociales

La conductora señaló que recibió muchas críticas por volver a someterse a una cirugía estética.

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, hace unas semanas anunció a sus fieles seguidores que volvería a someterse a una cirugía estética, ya que tendría que quitarse los implantes de seno.

Tomó la decisión debido a que ya tenía algunas complicaciones médicas: “He tenido algunos problemas de piel que ya me están colgando muchísimo. Me incomoda. He estado bajando de peso todavía, pero tengo bastante piel, y en la parte que he tenido más piel son las bubis”.

Tras esta confesión, la conductora viajó a Guadalajara, Jalisco, para esta operación y así sentirse otra vez cómoda con su cuerpo.

Gomita explicó las razones por la que se quitó los implantes de seno / Instagram: @gomitaoficial123

A través de su canal de YouTube explicó que recibió muchas críticas por parte de algunos internautas debido a que nuevamente se iba a practicar una cirugía estética.

“He recibido muchos comentarios de muchos de ustedes en YouTube, de que no sé lo que quiero, de que estoy mal. A ver, yo me hice una cirugía que es un bypass gástrico, y bajé muchísimo de peso. No les puedo mostrar las tet… cómo las tengo. Para que ustedes me las vean muy bonitas yo me las truqueo. Es diferente. Pero una gran separación de mi busto no tendría que estar ahí. Hay mucha piel abajo”, dijo.

Araceli también ocupó su video para responder a las críticas que recibió al confesar que se sometería a otra cirugía estética: “La verdad no estoy al 100 de decir, ‘tengo ganas de hacerme más cirugía’. Le pido a Diosito que me permita que sea la última cirugía. No deseo hacerme más, porque me veo muy bien y me siento muy bien, pero voy a quedar mucho mejor, total ustedes no me la pagan y es mi cuerpo”, comentó.

Ahora la presentadora ocupó su cuenta de Instagram para celebrar que todo salió bien con una divertida fotografía para despedirse de sus implantes.

“Gracias por todo nenas. No pensé que fuera tan valiente de quitármelos y recortar piel. Ahora tengo un busto más pequeño, pero estaré más cómoda”, escribió.