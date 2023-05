Grupo Intocable anuncia concierto gratis en la Ciudad de México

A través de sus redes sociales, el grupo liderado por Ricky Muñoz anunció este regalo para los oídos de sus fieles seguidores.

Intocable recién anunció a través de sus redes sociales que brindará un concierto gratuito en el corazón de la Ciudad de México. Por su parte, la noticia ha sido bien recibida por los seguidores del grupo de regional mexicano.

El concierto lo patrocina una famosa marca de ropa y de hecho, en la publicidad figura un par de los clásicos pantalones de mezclilla de dicha marca. Esto a propósito de que están celebrando 150 años de sus emblemáticos jeans 501.

Por tal motivo, han decidido armar esa mancuerna entre los clásicos pantalones vaqueros y la icónica banda Intocable y así ofrecer a los fans de la marca y de la agrupación originaria de Texas, un concierto que promete ser inolvidable.

Intocable dará un concierto gratis en el Centro de la Ciudad de México / Instagram: @grupointocable

Grupo Intocable consentirá a su público con un concierto gratis en la CDMX

El esperado concierto de Intocable, en mancuerna con la marca de pantalones de mezclilla, se llevará a cabo el próximo sábado 20 de mayo en la explanada del Monumento a la Revolución, en el Centro de la Ciudad de México. La hora a la que comenzará la presentación será exactamente a las 5:01 pm, eso como simbolismo de los clásicos pantalones 501.

El concierto del Grupo Intocable es patrocinado por la marca de jeans Levis / Instagram: @grupointocable

El anuncio ha tomado por sorpresa a algunos internautas, quienes se han preguntado si será cierto que se presentará gratis Grupo Intocable en la CDMX. Ante esto, la propia marca de ropa ha contestado la duda y ha confirmado el evento.

Asimismo, la noticia ha sido muy bien recibida por internautas, quienes ya están afinando gargantas para corear los grandes éxitos de Intocable, como Robarte un beso, Prometí y Enséñame a olvidarte, Sueña, Contra Viento y Marea, entre otros temas.

“Ahí estaremos”, “Jalo hasta donde dice empuje”, "¿Y esta rosa?”, “No me lo pierdo”, “Intocable es garantía”, “Qué ganas de ese concierto”, “Gracias, Intocable”, “Señor, me has mirado a los ojos”, son algunos de los comentarios de internautas.