Gustavo Adolfo Infante crítica a Yeri Mua por orinarse en el Festival del Carnaval de Veracruz

En DPM Gustavo Adolfo no sólo habló del carnaval, sino también criticó que existen escuelas para los influencers.



Desde hace unos días, la influencer veracruzana, Yeri Mua, volvió a dar de qué hablar; pues confesó que se orinó en más de una ocasión en el carro alegórico en el que participó para el carnaval de Tihuatlán en Veracruz.

“Anoche no tenía mucha opción y me tuve que orinar en el carrito, me oriné como tres veces porque teníamos que ir tomando a fuerza […], me da mucha vergüenza, pero no tenía de otra”, dijo.

Esto desató múltiples comentarios entre los internautas y no solo de ellos, pues fue el periódista Eduardo Carillo, donde después de criticar que existieran escuelas para influencers, a este, no le pareció mala idea, después del bochornoso momento que protagonizo Yeri.

“No puede estar haciendo lo que hizo, hace tiempo la invitaron al carnaval de Veracruz, asiste, la gente la ve muy rara, se agacha y se orinó. Al día siguiente ella agarró su cuenta de TikTok y dijo ‘no me meé una vez, me meé cuatro’. Y te preguntas cómo mi hija va a seguir esto”, contó Carrillo.

“Eduardo eso no puede ser cierto”, dijo en una primera instancia Gustavo Adolfo Infante.

Yeri Mua en un en vivo salió a aclarar que no solo se había orinado una vez, sino tres. / Instagram: @yerimua Youtube: @Imagen Entretenimiento

Ademas de desmentir que en los carros, no se le obliga a tomar como Yeri lo mencionó.

Para finalizar, Gustavo Adolfo Infante pidió a Lalo Carrillo que pareciera la linea era “entre mas corriente más ambiente” pues solo bastaba escuchar las letras de ‘Peso Pluma’, ‘Natanael Cano’, ‘Bad Bunny’, de ‘Babo’, eran puras obscenidades y vulgaridades.