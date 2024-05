Hermana de ‘Danny Rey’ defiende la inocencia del cantante mexicano ante la denuncia de 4bus0

A principios de año, Dan ‘N’, mejor conocido en el mundo artístico como ‘Danny Rey’, fue detenido en Argentina tras ser acusado a finales del 2023 de presuntamente 4bus4r de cuatro menores de edad, incluyendo su sobrina.

Tras su arresto, fue extraditado a México y actualmente se encuentra en prisión mientras se realizan las investigaciones para determinar su culpabilidad o inocencia.

Luego de que se dieran a conocer los hechos, la hermana del también actor, Mabel Dueñas, aseguró que el famoso era inocente y reveló que la denuncia fue realizada por su expareja, quien, al parecer, estaría tratando de perjudicar a su familia como venganza por la separación.

Redes sociales

Mira: Detienen al cantante mexicano Dan Masciarelli en Argentina por presunto abuso; sale a la luz otra versión

Mabel Dueñas reitera que su hermano es inocente

En una reciente entrevista para ‘Ventaneando’, Mabel Dueñas negó que su hermano haya 4gr3d1d0 a su hija y afirmó que es “víctima” de una persona que, por años, la m4ltr4t0 de diversas formas.

“Este infierno no empieza en enero. Este infierno yo lo llevo pasando ya muchos años con esta persona. He vivido v10l3nc14 psicológica todo mi matrimonio, he tenido v10l3nc14 vicaria y 4m3n4z4s de mu3rt3. Al final, mi hermano lo que está viviendo es un daño colateral de todo lo que yo he vivido”, expresó.

De acuerdo con su versión, su expareja se molestó al saber que Dan le ofreció su apoyo durante su separación, ya que él se ha negado a dar pensión alimenticia.

“Es una persona a la que le gusta mentir. Es como un narcisista, como un ps1c0p4t4 narcisista. No sé si lo esté haciendo por venganza. No quiere pagar a lo mejor la pensión alimenticia. Las niñas ahorita no tienen escuela, no las pude volver a reinscribir porque tienen adeudo en la escuela. Entonces yo digo: ‘¿Cuánto te importan tus hijas?’”. Mabel Dueñas

Y añadió: “No la está pasando nada bien. Él es inocente y él no tiene ninguna culpa, no hay una historia que perseguir. Mis hijas jamás me han contado nada, tienen un año en terapia y no han sacado absolutamente ninguna historia.”

Checa: Shocker reaparece y revela detalles de su detención: “Me lastimaron”

Abogado de ‘Danny Rey’ asegura que no hay un caso sólido en contra de su cliente

El abogado del cantante, Alberto Adair Martínez, quien también se encontraba presente en la conversación, mencionó que hay muchas inconsistencias en el caso en contra de su cliente.

“Yo estoy convencido de que Daniel es inocente. Si tú analizas la carpeta de investigación hay demasiadas irregularidades. El dictamen psicológico arrojó que no tienen un daño psicológico; o sea, realmente todas las pruebas son a favor de Daniel. Esas son las pruebas por las que hoy Daniel está en la cárcel”, dijo.

Para finalizar, mencionó que se va a promover un amparo y solicitar la medida cautelar de suspensión del acto para que pueda salir libre Daniel. También señaló que, pese al poder y contactos que tiene la parte acusatoria, lucharán hasta las últimas consecuencias par que se haga justicia.

No te pierdas: Dan N, cantante y actor mexicano es extraditado a México por presunto abuso se*u4l a su sobrina