Shocker reaparece y revela detalles de su detención: “Me lastimaron”

El exluchador ‘Shocker’ rompió el silencio por primera vez después de haber sido detenido en Oaxaca la semana pasada. En ese momento se dijo que ‘Shocker’ había hecho destrozos en un hotel y debido a esta situación llegaron las autoridades.

Ahora, el exluchador habló para el programa ‘De primera mano’ y dijo su verdad sobre lo que pasó.

Mira: Laura Flores revela que sufrió un microinfarto cerebral tras tratamiento estético y advierte a sus seguidores

Shocker viajó a Guadalajara para estar con su familia y desde allá compartió su versión de los hechos.

Jair Soria, nombre real del exluchador, detalló que la forma en la que lo sacaron no era correcta. Recordemos que en el video que circuló en redes sociales se puede ver a ‘Shocker’ siendo trasladado a una patrulla en ropa !nt3rior.

Shocker

“Sí es un abuso. Tenía todo contra la puerta porque ya estaba asustado de la forma en cómo me estaban agobiando y va a haber mil versiones de que ‘nadie lo agobió’; sí me agobiaron. Sí estaban pendientes de lo que hacía. Me pudieron haber vestido, pero bueno, entraron, me forzaron, me lastimaron, me sacaron, así como me vieron, así me sacaron. Yo no estaba bajo los efectos de nada”.