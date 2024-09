‘Hijastro’ de Cristian Castro es detenido en Argentina por conducir en estado inconveniente

Cristian Castro y su novia, Mariela Sánchez, siguen dando de qué hablar. No obstante, en esta ocasión no fue por su inesperada reconciliación, sino por el arresto de Marcos Cuba, quien es hijo de Mariela.

En las últimas horas, diversos medios argentinos dieron a conocer que el ahora hijastro del cantante fue detenido durante la madrugada del pasado 22 de septiembre, en la ciudad de Córdoba, por conducir en estado de ebriedad.

Según los reportes, el joven de 21 años manejaba su Audi A3 a unos 160 km por hora y evadió varios controles policiales y destruyó barreras de peajes para pasar sin pagar.

Cuando por fin se detuvo, las autoridades le realizaron los exámenes pertinentes y se comprobó que Marcos manejaba con 1,16 gramos de alcohol en sangre. Durante la detención, otros dos jóvenes de identidad desconocida lograron escapar.

Arrestan al hijo de Mariela Sánchez / Captura de pantalla

Aunque afortunadamente no hubo heridos. Uno de los testigos declaró que el hijo de Mariela Sánchez y del exfutbolista, Pablo Cuba, “venía haciendo zigzag”.

“Veía que él me quería esquivar, así que opté por quedarme quieto a un costado, pensaba que si no me esquivaba me cruzaba de carril. Podría haber sido una tragedia terrible”, relató para el medio argentino ‘el Doce’.

Marcos Cuba fue trasladado a la comisaria y quedó a disposición de la justicia. Hasta el momento, se desconoce su situación legal.

Mariela Sánchez con su hijo / Captura de pantalla

¿Qué ha dicho Mariela Sánchez sobre esta situación?

Si bien Mariela Sánchez no ha hecho declaraciones sobre el asunto, en la emisión más reciente de ‘Ventaneando’, Linet Puente contó que pudo comunicarse con ella hace algunas horas.

De acuerdo con la presentadora, Mariela se escuchaba sumamente tranquila, a pesar de la seriedad de lo sucedido.

Linet Puente “Quedó de respondernos y ponernos a su abogado para explicar cuál es la situación hoy de Marcos Cuba. Mariela se oía seria y tranquila. Ya pasó el tema, ¿no?, fue el fin de semana, pero un contratiempo que involucra a Cristian”.

Y añadió: “No pasó a mayores. Justamente, le pregunté a Mariela y me dijo que no había pasado a mayores. No hubo accidente qué lamentar”

Hasta el momento, Cristian Castro no se ha pronunciado ante esta situación y se ha mantenido alejado de las redes sociales.

