LCDLFMX: Gomita y Agustín se dan incómodo beso por primera vez tras salir del reality show

La noche del pasado lunes 23 de septiembre, durante la postgala de La casa de los famosos México, conducida por Mauricio Garza y Cecilia Galliano, se vivió un momento inesperado entre Gomita y Agustín Fernández.

Recordemos que la relación entre la influencer y el modelo argentino dio de qué hablar dentro del reality show, ya que la expayasita en varias ocasiones aseguró sentirse atraída por Agustín durante la convivencia.

Aunque la conductora hizo todo por conquistar a su compañero de cuarto y obtener un beso, sus esfuerzos nunca dieron frutos. Sin embargo, todo cambió tras la salida del argentino del reality.

Cabe señalar que Agustín se convirtió en el noveno eliminado de La casa de los famosos México. Debido a esta situación, varios exparticipantes estaban presentes en la postgala de Vix, donde salió a relucir que jamás hubo nada entre Gomita y el modelo.

Ve: Wendy Guevara recibió a Agustín Fernández al llegar a casa ¿como si nada? Así fue el reencuentro

Agustín fue el último eliminado / Twitter

Gomita y Agustín Fernández se dan inesperado beso en postgala

El programa dio un giro inesperado cuando los presentadores intentaron cumplir el deseo de Gomita de besar a Agustín.

“Nunca se viene tan arreglada, hoy sí vino la Gomita. Vimos un besito de piquito, pero a mí me encantaría ver un beso”, comenzó Mauricio Garza.

Por su parte, Ricardo Peralta les pidió a Gomita y Agustín: “Sabes a quién no le tocó beso, a Gomita. Cámara uno, enfócalos de una vez: ¡Beso, beso!”

Todos en el programa comenzaron a gritar, y aunque al principio Gomita se negó, mencionando que ya se habían dado un beso de piquito, la situación tomó otro rumbo.

“Sí me tocó, sí me tocó... No, no, sí me acuerdo, tengo memoria, sí me tocó. Ya lo explicó: no fue así. Eso fue caricia de mano, y se acabó. Yo no hago cambio de palanca. Sí hubo piquito. Son bien malos”, dijo Gomita.

Mira: Adrián Marcelo se lanza contra Mario Bezares: “El rival es ‘Mayito’, ten cuidado” ¿Brenda ya le contestó?

VIX

Agustín, riendo ante la situación, reveló que se darían el beso en ese momento: “Nos lo vamos a dar ahora mismo… Pero ella no quiere, no la voy a obligar.”

Cecilia Galliano, por su parte, le pidió a Agustín: “Si lo vas a hacer, hazlo bonito. Venga la música romántica. Si lo vas a hacer, que lo disfrute Gomita. Te quiero preguntar, ¿tú quieres? Entonces está autorizado: suave, amoroso, tierno, chiquito... Tampoco te me la atragantes, se saborean.”

Agustín se paró al lado de Gomita y le dijo: “Vamos a bailar un poquito, déjate llevar… La gente está esperando ese momento que no se dio en la casa.”

Finalmente, el beso sucedió entre Agustín y Gomita. Aunque duró unos segundos, fue suficiente para desatar varios gritos en el foro.

Te puede interesar: LCDLFMX: Sian Chiong toca de más a Gomita durante post gala y la influencer le pone un alto