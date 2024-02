Hijo de Alfredo Adame asegura que su papá “está muerto” para él: “No es el papá que yo conocí"

El conductor Alfredo Adame vive inmerso en la polémica, desde sus múltiples enfrentamientos con diferentes personalidades de la farándula y más ahora que se encuentra en La casa de los famosos de Telemundo donde ha dado mucho de qué hablar. Recientemente, protagonizó un fuerte enfrentamiento con Lupillo Rivera. ¡Casi llegan a los golpes!

Sin embargo, fuera del reality, es decir, en el ámbito personal también ha tenido fuertes controversias con su exesposa y sus hijos, a quienes desconoció hace ya algún tiempo.

Alfredo Adame dice que nunca rechazó a su hijo por sus preferencias / Facebook: Alfredo Adame/Sebastián Adame/ Twitter: Sebastián Adame/ Instagram: Siéntese quién pueda

Recordemos que Adame, tras su divorcio de Mary Paz Banquells, arremetió contra sus propios hijos, luego de que estos apoyaran a su madre, por lo que negó públicamente que llevaran su sangre y hasta los sacó de su testamento.

Incluso, Sebastián Adame, su hijo menor, dejó claro que Alfredo nunca lo apoyó cuando dio a conocer abiertamente que le gustan los hombres.

Pese a que surgieron rumores de una reconciliación entre ellos, Sebastián dejó claro que su postura con su padre no ha cambiado. ¡Ya no lo considera como su progenitor!

Alfredo Adame / Facebook: Alfredo Adame/Sebastián Adame/ Twitter: Sebastián Adame/ Instagram: Siéntese quién pueda

¿Qué dijo Sebastián Adame de su padre?

Tras ver las innumerables polémicas en las que ha estado enredado, el exconductor fuera y dentro de La casa de los famosos, su hijo menor externó su opinión en cuanto a Adame. Aseguró que es una persona violenta y misógina.

“Él es una persona violenta. Él es una persona que ha insultado con palabras muy feas a chavos y chavas de la comunidad. Ha sido misógino, sobre todo con cada novia que ha tenido, con cada mujer que se le acerca o con mi mamá y ha sido homofóbico conmigo y transfóbico”. Sebastián Adame

Agregó: “Yo sí he considerado, viendo cómo ha actuado, que mi papá se murió desde 2015 y la persona que está ahorita usando su cara no es mi papá. No es el papá que yo conocí”.

Alfredo Adame / Facebook: Alfredo Adame

Sebastián compartió que el actuar de su papá le ha causado mucha tristeza y destapó que los bienes que tanto pregona “no existen”.



Sebastián Adame Un yate que lleva 12 años descompuesto… un condominio de Vallarta que vendió hace cinco años a espaldas de mi mamá, mientras se estaban divorciando. Una casa que ni siquiera está a su nombre y es la que ahorita le está peleando a Hacienda. Ya hasta le pusieron su domicilio fiscal y todo. Ya no le queda nada.

Concluyó: “Ya no tiene nada que aportar al mundo del espectáculo. Ya no está actuando. Ya no está conduciendo y lo único por lo que es famoso ahorita es por pelearse, porque se lo golpean y por mentar madres. Es todo lo que está haciendo”.

Pese a los comentarios de Sebastián, muchos usuarios destacaron que la actuación de Adame en La casa de los famosos ha sido crucial para el rating del programa, de no ser así todo el show estaría aburrido. Por esta razón, algunos cibernautas apoyan que Alfredo “llegue a la final”. ¿Qué dirá Adame de estas declaraciones?