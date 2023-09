Homenaje a José José por 4o aniversario luctuoso; entre polémicas, mensajes y cantos, así se vivió su día

Esta mañana la exesposa del cantante se dejó ver sola en donde yacen los restos de José José, donde no solo dejo flores sino mensajes para su hija Marysol Sosa.

La nave del olvido no ha partido, y es por eso que a primera hora de este 28 de septiembre, la música de José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José, volvió a sonar como en sus tiempos de gloria por su cuarto aniversario luctuoso. Sin embargo, el cantante está lejos de descansar en paz.

Y es que en esta familia donde todos parecen gavilán y ninguno paloma, la primera en robar protagonismo fue Anel Noreña, visitando la tumba de quien fuera su esposo durante 15 años.

En entrevista para el programa Hoy, Anel Noreña compartió unas breves palabras en este día, en donde un principio aparece en el cementerio.

“Yo te vengo a decir, amor mío, gracias, amor mío, y espérame en el cielo, corazón. Le ruego a Dios, por favor, que en el momento que Él quiera me recoja, pero esté así, arregladita, bonita, con mi pijamita bonita y todo, y cualquier noche de estas te caigo en el cielo, corazón” Anel Noreña



En el video se aprecia una decoración en rosas blancas, hecha por Anel, además de agradecer por haberla dejado segura en estos momentos de su vida. Recordemos que Anel Noreña asegura que es heredera universal de los bienes de José José y por lo que ha mantenido una relación tensa entre su familia.

Anel Noreña pone fin a su pelea con Marysol Sosa

En este día tan significativo puso punto final al distanciamiento con su hija Marisol Sosa. “Ya le he dicho a Marysol varias veces que ya me perdonen, pero yo comprendo que de la única forma que ella puede vivir es la vida, estando enamorado, que tal si está enamorada y no le da espacio a nada más que a su marido y a sus hijitos, pues ahí muere, y la verdad qué bueno”, señaló Anel.

Marysol Sosa solo se pronunció con una emotiva fotografía de su padre en Twitter, pero no ha respondido a las palabras de su madre.

Hace 4 años celebrábamos el 1er añito de tu nieta Elena y tu partías a tu nueva dirección. Elena ya cumple 5 y junto con José Patricio cantan y bailan tu música. No cabe duda: estarás presente siempre. Te extraño y te abrazo mucho. ¡Nos vemos cuando nos toque! Te amo. #josejose pic.twitter.com/5KnKkJTA1g — Marysol Sosa (@marysolsosa_) September 28, 2023

Homenaje en Parque la China; José Joel se hizo presente

Hace unas horas, medios de comunicación, fans, colegas y la familia de José José se dieron cita en la colonia Clavería, alcaldía Azcapotzalco para rendir un homenaje al querido cantante. Sin embargo, Marysol Sosa brilló por su ausencia.

Aun así la conmemoración por su cuarto aniversario se llevó a lo grande con una verbena en la alcaldía, hasta palomazo hubo a cargo de José Joel, quien solo se había hecho presente en redes sociales con una emotiva fotografía.