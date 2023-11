Huracán Otis: Ana María Alvarado comparte imágenes de su departamento destruido en Acapulco: “Sí duele”

A lo largo de estas semanas, algunos famosos como Roberto Palazuelos, Ingrid Martz, Margarita Portillo, viuda del fallecido Andrés García, Lety Calderón y la familia de la fallecida Talina Fernández, entre otros, confirmaron que sus bienes se encontraban destrozados, tras el paso del huracán Otis.

Ana María Alvarado también se sumó al grupo de personalidades del medio que padecieron de la terrible tragedia en Acapulco.

Famosos en el huracán Ottis / Twitter / Instagram

Te puede interesar: Acapulco está lleno de historias que narran el amor eterno que todos sentimos por el puerto

A través de la más reciente transmisión de Sale el Sol, la periodista se sinceró y mostró al público las desgarradoras imágenes de cómo quedó su departamento luego del desafortunado acontecimiento en la costa de Guerrero.

“Comparto que a mí también me tocó y (mi departamento) quedó totalmente destruido. Es un golpe al patrimonio. Es un golpe a lo que has hecho con muchos años de trabajo. Por fortuna, no estuvimos ahí, pero cuando ves lo que hiciste durante tantos años, porque uno no lo compra de un día a otro”, expresó Ana María.

Sale el Sol

No te pierdas: Huracán Otis: Ingrid Martz lamenta lo ocurrido y revela que perdió su departamento nuevo en Acapulco

Agregó: “Sí duele. Aunque hago hincapié, primero la gente de Acapulco, que es la que importa. Son imágenes claras de la destrucción que, como estos, están la mayoría de los departamentos”.

Sale el Sol

En el video se puede ver cómo su departamento quedó en ruinas, dado que todos los artículos que estaban dentro del inmueble se ven colgados o completamente destruidos.

La conductora del matutino reiteró que no hizo pública su situación para dejar a un lado el pesar de las personas de Acapulco.

Así lo compartió Ana María Alvarado: