Imanol regresa a los escenarios luego de 15 años de alejarse y tener un empleo común

Imanol Landeta en su infancia fue uno de los niños actores más amados por el público y se ganó el cariño de la gente gracias a su carisma y talento.

Sin embargo, Imanol desapareció en 2009 de las telenovelas para hacer una “vida normal” lejos de los reflectores. Aunque el hijo de Manuel Landeta había considerado hacer una carrera musical, ésta fue truncada porque pensó que no lo lograría debido a que se quedó sin cabello a una muy temprana edad.

A los 36 años, Imanol regresó a los escenarios en el proyecto de los ‘2000s X Siempre’ en el set en el que el talento que salió en su momento de Televisa Niños recuerda sus mejores momentos.

Imanol Landeta reaparece en el escenario / Instagram

¿Por qué Imanol se alejó de la televisión?

Imanol contó en una entrevista con ‘Montse & Joe’ por qué se alejó de los reflectores y decidió estudiar Administración de Empresas.

Se sabía que el exactor había hecho crecer su negocio exportando a países como Estados Unidos, pero ahora mencionó a qué se dedica luego de haber vivido la pandemia en el campo.

“Estudié Administración de Empresas, seguí otro camino. En pandemia estuve mi aislamiento en el campo, cruzando además momentos difíciles de la vida que no quiero ni recordar”, dijo.

Imanol vivió en el campo por mucho tiempo / Instagram

Y añadió: “Quise hacer una vida paralela porque entendí también las ingratitudes que la vida de un artista tiene. Hay ciclos, primero estás arriba y luego estás abajo y cuando estás abajo, ¿qué haces? Y de que fuera un juego cuando éramos niños, un juego con responsabilidades, con reglas, se fue convirtiendo en una profesión y una realidad de soporte económico también”.

Entonces para solventar su vida optó por hacer algo distinto: “Dije, las vacas flacas esto no puede ser así, entonces empecé a construir algo paralelo, empecé una casa productora con un amigo y no me encanté con la idea y le vendí mi parte; así que empecé con mi hermano un proyecto de administración de estacionamientos”.

Sin embargo, Imanol no se arrepiente de haber sido un niño actor y dijo que sin duda volvería a hacerlo: “Así como sacrificamos muchas cosas, también obtenemos otras experiencias espectaculares que poca gente vive y mucho menos en esas edades”, dijo.

Imanol regresó a los escenarios

Imanol llenó de nostalgia al escenario del ‘2000s X Siempre’ al interpretar ‘Como canica’ en la Arena CDMX hace unos días al estar como invitado especial junto a Daniela Luján, Martín Ricca y más.

