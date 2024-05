Ingrid Wagner, ex de Cristian Castro, reacciona a la reconciliación entre el cantante y Mariela Sánchez

La vida amorosa de Cristian Castro ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses. En febrero, anunció su ruptura con Mariela Sánchez y, casi inmediatamente, inició un noviazgo con Ingrid Wagner.

Si bien todo parecía ir viento en popa con la arquitecta, solo duraron casi un mes juntos, pues hace unas semanas se dio a conocer que habían terminado. Según Wagner, su relación culminó de la mejor manera.

Tras esto, el intérprete de ‘Azul’ reveló que había decidido retomar su noviazgo con la empresaria argentina: “Quiero decirte que no voy a perderte más. Fueron los días más difíciles. Si supieras lo sola que ha sido mi vida, pero ya estás acá”, escribió el artista.

Según Pablo Layus, periodista y gran amigo de Mariela Sánchez, el también llamado ‘Gallito feliz’ desea casarse con Sánchez. Sin embargo, ella le ha pedido que lleven las cosas “con calma”.

¡Mariela Sánchez, novia de Cristian Castro recibió amenazas! 😱😬 EN EXCLUSIVA para #VLA, Pablo Layus afirma estas amenazas y confirma que Mariela se reencontrará con el “Gallito feliz”. 🙌🏻✨📺 #VLA@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/KRyqIOdHu8 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 14, 2024

No te pierdas: A Mariela Sánchez, novia de Cristian Castro, se le han ido con todo en redes sociales tras reconciliación

Ingrid Warner reacciona a la reconciliación de Cristian y Mariela

A través de un enlace telefónico en ‘Venga la alegría’, la arquitecta aseguró que el mexicano busca “estabilidad” en su vida, por lo que está más que contenta por la posibilidad de que él y Sánchez se casen en un futuro.

“Seguro que se casan. Cristian tiene, en ese sentido, como una necesidad de tener una familia, una pareja estable. Él necesita tener una pareja estable y ojalá se casen. Me parece muy bien que Cristian lo que él necesita” Ingrid Wagner

Wagner relató que, en su momento, Sánchez le pidió al hijo de Verónica Castro ser su mánager, pues estaba muy “dispuesta” a ayudarlo con su carrera musical.

¡En exclusiva para #VLA, Ingrid Wagner reacciona a la reconciliación de Cristian Castro y Mariela, revelando que también recibió propuesta de matrimonio por parte del cantante pero la rechazó! 😱💍📺 #VLA@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/NWvY7wQywJ — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 16, 2024

Cristian Castro le propuso matrimonio a Ingrid Wagner, pero ella ¡lo rechazó!

Durante la conversación, Ingrid confesó que el musico le propuso matrimonio, pero ella lo rechazó, ya que quería enfocarse en otras cosas.

“Me ofreció casamiento. Tengo un trabajo acá en Argentina, súper lindo. También soy jurídico. Tengo cinco hijos. Para mí, era totalmente imposible. No me convenía, no me servía”, expresó.

Cristian Castro posando en un restaurante / Ingrid Wagner con labios rojos / Instagram

Checa: Yuri reacciona a la reconciliación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez: “No tiene colmillo”

Ingrid Wagner aclara la publicación que compartió

Sobre la historia en Instagram que compartió, en la cual se declaraba “fan de Luis Miguel”, quien por mucho tiempo fue considerado el “rival artístico” de Cristian, Wagner aseguró que todo había sido una “broma”.

Incluso, señaló que no está molesta con el cantante, a quien le tiene una gran estima, pese a que ya no están juntos.

“Por supuesto que a él (Cristian Castro) lo adoro. Siempre va a quedar eso intacto. Me alegro (por la reconciliación), de corazón, les deseo lo mejor”, concluyó.

Mira: Ingrid Wagner lanza misterioso mensaje luego de Cristian Castro regresó con Mariela Sánchez ¿Indirecta?