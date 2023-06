Integrante de “Hoy” se viste de luto. Se despide con emotivo mensaje

El conductor de la sección ¿De qué me hablas? había pedido oraciones para su papá como deseo de cumpleaños hace unos días.

Hace unas horas a través de sus redes sociales, el reportero del programa Hoy, Jonathan Barajas, dio a conocer que se encuentra de luto.

Jonathan, quien aparece en la sección ¿De qué me hablas?, junto a Maryfer Centeno, Martha Figueroa y Sebastián Reséndiz, había manifestado un único deseo en su cumpleaños hace apenas dos días: que pidieran mucho por la salud de su papá.

“¡Feliz cumpleaños a mí!, mi único deseo es que pidan mucho por la salud de mi papá”, escribió el integrante del programa Hoy, mientras los conductores le festejaban con un pastel.

Jonathan había pedido la salud de su papá como su único deseo de cumpleaños hace unos días / Instagram: @jonathanbarajas_

Lamentablemente, la noche del miércoles 14 de junio, Jonathan informó que su papá falleció y se despidió con un emotivo mensaje y fotografías junto a él, “Papito hermoso, me tomo estos minutos para despedirte. Eres y serás siempre MI VIDA, hoy te llevas parte de mi ALMA, el solo hecho de respirar es doloroso. TE AMO Y TE AMARÉ hasta el último de mis días. Nos faltó tiempo, te me adelantaste, pero me consuela saber que siempre te dije que te amaba. Gracias por crear en mi un hombre trabajador, de bien”.

El conductor recordó también los últimos días de su padre en el hospital, donde pudo ver lo orgulloso que se sentía de él y escribió, “Recuerdo cada vez que te visitaba en el hospital cómo les decías a las enfermeras con gran orgullo, ‘ése es mi hijo el que sale en la televisión’, mientras yo me partía por dentro al verte tan frágil. También recuerdo cuando un famoso fallecía y tu decías ‘ves les voy ganando’”.

Jonathan también externó que, a pesar de que por su trabajo como reportero, ha tenido que vivir difíciles coberturas en funerales, experimentarlo con alguien cercano es muy difícil, “en mi carrera como periodista de espectáculos he cubierto cantidad innumerable de funerales, pero uno jamás se acostumbra a enfrentar algo así y mejor cuando se trata de un ser al que amas”, indicó.

“Agradezco tanto a la vida el haber tenido un padre amoroso, generoso, con errores que convirtió en virtudes, pero sobre todo que siempre se sintió orgulloso de mí. Te adoro papi, dame la fuerza para sostener a mamá en este momento lleno de dolor. Me dejaste solo papito, con miedo y muchas dudas, pero te prometo que saldré adelante tal y como siempre me enseñaste. TE AMÉ, TE AMO Y TE AMARÉ HASTA LA ETERNIDAD.FUISTE EL PAPÁ MÁS CHINGÓN QUE PUDE TENER Y ESPERO SER LA LA MITAD DE LA GRAN PERSONA QUE FUISTE. Te abrazo hasta el cielo y no me sueltes. DESCANSA EN PAZ PAPITO”, finalizó su sentido mensaje en el que expresa su dolor ante este duro momento que atraviesa.

Compañeros del programa “Hoy” le expresan su apoyo

Compañeros del programa, como Galilea Montijo, le mandaron sus condolencias ante la pérdida de su padre.

Este fue el comentario que dejó Galilea en la publicación de Jonathan / Instagram: @jonathanbarajas_

“Lo siento muchísimo corazón!! Dios con ustedes!! Deseo paz en tu corazón… mucha luz y bendiciones!! Tu papi siempre vivirá en ti”, escribió Andrea Legarreta, la productora del programa, Andrea Rodríguez, también le dejó un mensaje y escribió, “mi querido Jonathan, lo siento mucho, te mando un fuerte abrazo”.

Su compañero Sebastián Reséndiz también le dejó un mensaje en el que le expresó su apoyo en este momento, “mi cariño, solidaridad y abrazos contigo y tu familia chiqui”.