Itatí Cantoral habla de su extrema delgadez que ha preocupado a sus fanáticos

Itatí Cantoral habló sobre su salud debido a que ha sido objeto de críticas en redes sociales por estar muy delgada. En torno a la presentación de la obra ‘Ensayo celular’ en el Foro Shakespeare, donde fungió como madrina, la actriz negó tener alguna enfermedad. Incluso comentó que retomó la actividad física.

Itatí contó por qué está muy delgada: “Ahorita estoy retomando todas mis rutinas de ejercicio. Estoy con mi amiga Fabiola Campomanes, quien abrió un lugar espectacular en Polanco. Y estoy en clases de yoga con ella, quien imparte unas clases maravillosas”.

La actriz aprovechó para aclarar que no lleva ninguna dieta en especial para tener esa espectacular figura. Sin embargo, aseguró que sí cuida su alimentación.

Itatí señaló que toda la vida ha tenido esa complexión: “Siempre he sido delgada. Cuando hice la serie de Silvia Pinal, a la producción les prestó todos sus vestidos y a las únicas que les quedaban eran a su nieta Michelle y a mí. Aunque algunos me llegaban a apretar un poquito”.

La actriz contó qué actividades deportivas hace para mantenerse en forma.

Itatí Cantoral

“A mí me gusta hacer mucho yoga, porque es algo muy completo. Me gusta mucho el baile, la danza. En una película que saldrá pronto, ahí me verán bailando. En San Francisco tomé algunos cursos y en esa cinta salgo haciendo varios bailes...”