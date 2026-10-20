Jacqueline Andere se queja de los nuevos actores, ¿indirecta a Aarón Mercury? “Hay que tomarlo en serio”

No cabe duda que Jacqueline Andere es considerada como una de las actrices más importantes de México, y no por nada, en 2024 fue homenajeada por sus 66 años de trayectoria en los Premios Arlequín.

Tratándose de una verdadera institución en el mundo del espectáculo, la actriz compartió su opinión sobre los nuevos actores y la manera en la que se enfrentan a esta profesión, ¿qué dijo? Aquí te lo compartimos.

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Jacqueline Andere fue homenajeada en los Premios Arlequín 2024, por 66 años de trayectoria / Alex Isunza / TVNotas

Jacqueline Andere: ¿decepcionada por los actores jóvenes?

En su más reciente encuentro con la prensa, Jacqueline Andere compartió su opinión sobre los actores que apenas van empezando en esta carrera, asegurando que a diferencia de su generación, ella ha visto con tristeza que no se toman las cosas en serio.

La legendaria actriz dijo que ella creía que esta falta de interés se debía particularmente a que, desafortunadamente, es más fácil conseguir oportunidades hoy en día, a diferencia de cuando ella se encontraba iniciando en esta profesión. A pesar de su dura crítica, Andere señaló que ella no se refería a todos los chicos que están empezando en su camino en la actuación, sino a aquellos que verdaderamente no se comprometen:

“Esta profesión hay que tomarla muy en serio(…) antes yo sentía que todos éramos más profesionales (…) pues aprende uno a respetar su trabajo, eso es lo más importante” Jacqueline Andere

¡JACQUELINE ANDERE HABLA DE LAS NUEVAS GENERACIONES DE ACTORES! 🎭 La primera actriz compartió su opinión sobre el profesionalismo de algunos actores jóvenes y señaló que, desde su perspectiva, hay aspectos que han cambiado en las nuevas generaciones. 🎥 Video: Alejandro Isunza https://t.co/MpclDxKu31 — @TVNotasmx (@TVNotasmx) October 20, 2026

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Jacqueline Andere lanza dura crítica a las influencers, ¿merecen un lugar en la pantalla chica?

En los últimos años el rápido crecimiento de las redes sociales ha provocado que el fenómeno de los influencers llegue a la televisión, tal como lo hizo Aarón Mercury, de tal manera que desafortunadamente, muchos creadores de contenido se quedan con oportunidades que les correspondían a actores, y así lo señaló Jacqueline Andere.

En entrevista con ‘Venga la Alegría’, la legendaria actriz señaló que los productores que eligen a su elenco según el número de seguidores en redes sociales se están equivocando:

“Yo creo que deben hacer los castings como lo están haciendo y de ahí elijan, no porque tengan 20 mil seguidores, eso se me hace un absurdo (…) si no son actrices ¿qué? [van a hacer] Nosotros empezamos desde abajo, yo empecé de extra, después me dieron un papelito con una línea” Jacqueline Andere

Jacqueline Andere y los jóvenes actores / Redes Sociales

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¿Quién es Jacqueline Andere? Una institución en las novelas mexicanas

María Esperanza Jacqueline Andere Aguilar, es una de las actrices mas emblemáticas de la televisión mexicana, iniciando su carrera a finales de los años 50 cuando debutó en la película El vestido de novia.

Desde aquel momento, Andere se ha mantenido activa en el mundo del espectáculo, incluso ahora a sus 88 años de edad. Actualmente forma parte del cast de la novela Infinito Amor, en donde interpreta a la matriarca de una familia Duarte, Victoria Duarte.

Si hablamos de telenovelas, la actriz ha estado vigente en producciones de renombre como son:



El derecho de nacer

Corazón Salvaje

El maleficio

La madrastra

Soy tu dueña

Libre para amarte

Las amazonas

Infinito amor

A pesar de que el nombre de Jacquelina Andere pesa en la industria del entretenimiento, eso no ha impedido que en el pasado la actriz fuera víctima de acoso en el pasado. Afortunadamente, la situación salió bien para ella.