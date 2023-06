Jaime Varela, el mejor imitador de Juan Gabriel, prepara magno concierto en su honor

La orquesta cuenta con los músicos que fueron de Juan Gabriel y hasta con el director musical, Dani López que trabajó 35 años con ‘El Divo de Juárez’.

Jaime Varela, se encuentra feliz con su nuevo espectáculo “El Divo Siempre Vivo”, concierto homenaje a Juan Gabriel que podrás disfrutar el próximo domingo 14 de mayo en el Teatro Metropólitan del centro de la Ciudad de México. Al respecto platicamos con el imitador quien lleva 30 años recreando ‘El Divo de Juárez’ y nos contó cómo fue ser su corista.

-Sr. Jaime, ¿cómo nos va a sorprender este 14 de mayo?

“Es un nuevo espectáculo como todo lo que hacía nuestro querido Juan Gabriel y el público desde el primer momento que se enganche o se fusione, hacemos una verdadera comunión; olvidándose de que es Jaime Varela y viendo en el escenario a Juan Gabriel desde los tres minutos que arrancamos el concierto, eso es maravilloso porque a veces yo soy el sorprendido, porque la gente efectivamente siente la presencia de Juan Gabriel que es el que nos acompaña en cada concierto”.

Jaime Varela, imitador de Juan Gabriel, recuerda cómo conoció a su ídolo / Cortesía del artista

-Síganos contando...

“Es un espectáculo que el público no puede dejar de ver año con año, estamos con los ensayos, no puede faltar lo icónico que es la orquesta que está conformada por grandes músicos que fueron del Sr. Juan Gabriel y también el director musical Dani López, que recordemos que fue él su director hasta el último momento de vida del artista por más de 35 años, además el mariachi también es un gran marco musical, el ballet y los coros. Más de 30 artistas en escena”.

-Juan Gabriel, ¿llegó a ver su espectáculo?

“Yo pienso que no, sin embargo al saber de mi porque tuve la fortuna de haber participado con él en su producción musical en los coros desde 1994, evidentemente él sabía a qué me dedicaba, como inicie mi carrera el cual me dio la pauta para poder dar el brinco participando en los coros oficiales de él y esto es lo que hoy en día aplicamos en cada uno de los conciertos que presentamos”.

-¿Cómo llegó a ser corista de ‘El Divo de Juárez’?

“En 1990, 91 estaba sonando mucho una canción de Ángeles ‘La loca cumbia’ con el tema ‘Todo o nada’ en ese tema el productor me invitó hacer esta participación coral con ella, muy al estilo de Juan Gabriel, el público en ese entonces imaginaron que era el propio Juan Gabriel quien estaba apoyando a esta niña y después la gente se sorprendió que no era él sino su servidor Jaime Varela. La escucho la producción de él y mi padre que fue músico y mariachi tenía contacto con el mariachi de Juan Gabriel y fue como entonces dieron conmigo para poder llegar a trabajar con él en sus coros”.

Jaime Varela, imitador de Juan Gabriel, prepara un magno evento en honor al Divo de Juárez / Cortesía del artista

-¿Cómo fue trabajar con Juan Gabriel?

“Un artista súper libre, extremadamente dinámico, un enorme ser humano en toda la extensión de la palabra, estaba atento a todo lo que sucedía en su entorno, tanto en lo personal como en lo musical, fue muy compartido en el escenario tanto con compañeros y músicos. Tuve la fortuna de cantar con él en el escenario, de poder hacer muchos viajes y conocer todos los lugares donde se presentaba, estaba muy orgulloso de toda la gente que lo acompañaba y que hacíamos el show, y sí definitivamente es un acervo musical humano el que teníamos en ese momento”.

-¿No ha tenido problemas con su hijo Iván Aguilera porque es quien maneja los derechos de Juan Gabriel?

“No, yo creo que mediáticamente siempre se darían a conocer ese tipo de situaciones las cuales no han sucedido, aunque mantenemos una distancia el Sr. Iván y su servidor él está consciente de este tipo de espectáculo el cual hemos presentado y cumplido todo los reglamentos con todo lo que debe hacer con los productores, con el teatro, con la gente que está llevando a cabo con ‘El divo siempre vivo’ y no hemos tenido ese tipo de circunstancias negativas, ya se hubieran dado a conocer y esto hubiera sido otra cosa, finalmente no se llevarían a cabo las presentaciones, que es una gira por todos los teatros de México”.

-Algo que quiera agregar...

“Los espero a todos el domingo 14 de mayo a las 18:00 horas, los boletos están disponibles en Ticketmaster, van estar muy entretenidos porque van a escuchar nuevamente la música de Juan Gabriel por eso el título ‘El Divo siempre vivo’, todo con absoluto respeto, para que incluso el Sr. Ivan Aguilera esté enterado de que es un verdadero homenaje a su padre y que todo el mundo lo quiere seguir honrando”.