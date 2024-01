Jeni de la Vega ¿le va a regresar el anillo a Eleazar Gómez? Por esta razón terminaron

En TVNotas platicamos en exclusiva con Jeni de la Vega (30 años). Nos dijo que llegar al altar con Eleazar Gómez (37) era una decisión muy apresurada. La pareja se iba a casar en marzo deeste año.

“Siempre he pensado que casarse es un paso muy importante. Por eso necesito estar totalmente segura de que es la decisión correcta. Eleazar y yo nos apresuramos mucho en querer casarnos. Un día me pregunté: Jeni, ¿segura de que te quieres casar?”. Jeni de la vega

“Cuando vi cerca la fecha me puse muy nerviosa. Por lo mismo que no entendía lo que me pasaba, decidimos darnos un tiempo para estar seguros”, aseguró De la Vega.

Luego de cenar Eleazar y Jeni aprovecharon que la noche era joven y se fueron a un antro, donde dieron rienda suelta a lo que sienten. Pues se dieron tremendo beso, por lo que será que ya esta relación ya se cuajó. / Isunza y Mancera

¿Cómo fue que Jeni de la Vega y Eleazar Gómez terminaron su relación?

La decisión de darse un tiempo fue tomada en pareja y aclaró que no sufrió violencia con el actor.

Jeni de la Vega “La decisión no la tomé por lo que la gente decía de mí o de nosotros como pareja. Sé que él tiene un pasado y eso no determinó absolutamente nada. Eleazar nunca me faltó al respeto, ni tampoco se portó violento conmigo. Claro que dudo si realmente es el amor de mi vida. Por eso prefiero que ambos nos demos ese espacio y dejar que la vida nos vuelva a juntar o continuar con nuestra amistad”.

Jeni nos compartió lo difícil que ha sido para los dos haberse separado. “Nos veíamos casi todo el día. Llegábamos a casa y nos poníamos a platicar. Ahora todo cambió. A veces nos escribimos para saber qué hacemos o para decir cuánto nos extrañamos. Sin embargo, estamos conscientes de que debemos hacer las cosas bien y estar cien por ciento seguros. Estoy muy enamorada de Eleazar. Si no, jamás le hubiera dicho que sí cuando me pidió matrimonio. Hay momentos en los que me llega la nostalgia, pero también pienso en mi futuro, en mi carrera”.

“No tenemos un tiempo estimado para decidir si queremos retomar los planes de la boda o no. El vestido está en su taller. Ya lo vi terminado. Había tenido la prueba final, pero le dije: ‘Gustavo Matta, aquí te dejo tu vestido, porque no lo quiero ver en mi casa’”. Jeni de la Vega

Finalmente, la influencer dijo que no regresará el anillo que le dio Eleazar y aprovechó para decirnos cómo fue la reacción del actor al enterarse que Jeni coincidió en Medellín con su ex, Peso Pluma. “Estoy pensando seriamente en empeñar el anillo (ríe). No se crean. Pero no lo pienso devolver. Lo que se regala no se regresa. No creo que Eleazar me lo pida. Y con Peso Pluma no pasó nada. Simplemente coincidimos. Eleazar sabía que yo me fui con mis mejores amigos. En ningún momento perdimos esa confianza de pareja”, concluyó.

