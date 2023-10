Jorge Cañas regresa a los escenarios con la obra Chicos Católicos tras 10 años de ausencia

Este domingo 1° de octubre se estrena la obra Chicos católicos.

Jorge Cañas, estrena este domingo 1º de octubre la obra Chicos católicos, en el Teatro de la República, colonia Tabacalera, en donde el público no parará de reír con las ocurrencias de los actores. Platicamos con el actor y nos cuenta pormenores de la puesta en escena.

-Estrenas la obra, Chicos católicos…

“Sí, estoy muy contento. Es un nuevo espectáculo al que regreso después de 10 años de ausencia en la actuación. Estrenamos el domingo a las 6 de la tarde, en el Teatro de la República, en la colonia Tabacalera”.

Aquí los actores Jorge Cañas (izquierda) y Mauricio Roldán, quienes aseguran que el público no parará de reír. / Francisco Mancera

-¿Con qué nos sorprenderás?

“Es un espectáculo en el que se llevarán sorpresas. Comparto créditos con el director, Emiliano Santa Cruz; en escena, Mauricio Roldán, el hijo de Lupita Sandoval y Fred Roldán; Joan, un chico que está en Bichos; Patricio Belmont, un chico argentino que está en México. En escena somos cuatro actores. Todo sucede en una escuela católica”.

-¿Qué sucede ahí en esa escuela?

“Ahí los alumnos son bastante irreverentes. Es un éxito rotundo en Argentina. Esta puesta en escena ha estado en España y llega a México”.

-¿Qué papel interpretas?

“Tengo dos papeles: el de Sebastián, un chico de escuela católica, de clase alta que es cuidado por sus papás, muy fantasioso. Se le ocurre todo. Tiene sus toques malévolos. Mi otro papel es de un fray. Todos alternamos papeles. Mauricio Roldán es una monja”.

“Haremos locuras. Somos católicos, pero también irreverentes”, asegura Cañas / Francisco Mancera

-¿Qué tienes de católico y de pecador en la vida real?

“Soy demasiado católico. Es algo que me inculcaron mis padres desde niño. Rezo todos los días. Pareciera que no, pero sí; pero eso sí, de pecador también tengo mucho (ríe) para qué me hago tonto, muy pecador”.

Por su parte, Mauricio Roldán nos dice:

“Estrenamos una obra de risa loca, un éxito internacional; soy chico católico, apostólico y romano. Soy Álvaro en la obra, que guarda muchos secretos. Se enamora de mucha gente. Ya descubrirán. Somos niños inocentes, pero queremos descubrir el mensaje de nuestro amado Señor Jesucristo”.

El director, Emi Santa Cruz, también participa como actor dentro de la puesta en escena:

“Es una comedia con humor ácido y negro. Habla de la educación católica más antigua y tradicional. Hacemos parodia de cómo los niños entienden lo que les decían los curas. No faltamos el respeto. Sólo rescata los valores de la amistad”.

SINOPSIS

Cuatro niños, estudiantes de un colegio católico cuestionan con un humor irreverente y políticamente incorrecto tabúes como el sexo, la religión y hasta Dios. Cuidando siempre mantenerse en el camino del bien y descubriendo con humor y picardía que las cosas no siempre son como los adultos se las han explicado.

Así la camaradería durante los ensayos de Chicos católicos, obra que ha tenido gran relevancia en Argentina. / Francisco Mancera

