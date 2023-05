Jorge Clarividente predijo la muerte de El Brujo Mayor en 2022 y este lo ignoró ¡Le pidió que se cuidara!

Antonio Vázquez Alba comenzó a hacerse famoso en Catemaco, región de México, famosa por ser un lugar en el que se concentran personas practicantes de esoterismo y adivinación.



La noticia del sensible fallecimiento de Antonio Vázquez Alba de 84 años, mejor conocido como ‘El brujo Mayor’ corrió como reguero de pólvora

El famoso falleció de un paro respiratorio el jueves 18 de mayo a las 14:10 horas. Al momento se sabe que sus restos serán cremados este 19 de mayo.

Jorge Clarividente, el conocido brujo, predijo el lamentable fallecimiento de ‘El Brujo Mayor’ el 7 de julio de 2022 y es que en una trasmisión en vivo anunció que su compañero partiría de este mundo: “El Brujo Mayor que lo tengo aquí, desgraciadamente la inestabilidad es muy fuerte, la enfermedad le llega para él y pronto se despide de este mundo”.

Jorge Clarividente le pidió al ‘Brujo Mayor’ que se cuidara

Este 19 de mayo, tuvimos la oportunidad de charlar con Jorge, quien nos compartió detalles de la lamentable predicción que realizó en 2022:

-Jorge, ¿Cómo fue que hiciste la predicción del fallecimiento de ‘El Brujo Mayor’?

“Lo conocí en el programa Hoy de Televisa, charlamos un buen rato, le comenté que yo le miraba la muerte en unos meses, que debería cuidar su salud”.

Jorge lanzó en su red social, Instagram todo sobre la predicción tanto del fallecimiento de ‘El brujo mayor’ como la de otros famosos. / Redes Sociales

-¿Qué te respondió el brujo?

“Te conozco por los medios y, sé que eres bueno y atinado; pero de salud me cuido mucho y me cuida mi hija. Me reveló que se tenía ciertos problemas como sentirse agitado y muy cansado. Me dijo que le gustaría en ese entonces, que nos viéramos para que yo le realizará una limpia”.

-¿Un brujo como él, necesita a otro brujo que lo limpie?

“Sí, porque todos los que practicamos una religión, necesitamos ser limpiados por otros, ya que, al hacer limpias, trabajos a otras personas, jalamos energía negativa. A pesar de que, en efecto, sí podemos limpiarnos, canalizarnos nosotros mismos, siempre se requiere de acudir con uno de los padrinos para librarnos de ese tipo de energías. En este caso, el ‘Brujo Mayor’ necesitaba de esto”.

Fallece El Brujo Mayor a los 84 años / Clasos

-¿Cómo percibiste tú al Brujo?

“Al saludarlo, porque me dio un abrazo, de inmediato le vi la muerte a un lado de él, ya que, tenía una energía mal. Con esto, me refiero a que le noté su corazón que latía muy rápido, agitado, hablaba demasiado lento, sus ojos se miraban muy tristes; por eso, le comenté al respecto. Después perdimos el contacto y ya no supe más”.

Clarividente junto a ‘El Brujo Mayor’, cuando se conocieron hace un año durante el programa Hoy. / Redes Sociales

-¿Cómo te sientes ante su muerte?

“Muy triste, porque era una persona con mucha sabiduría. Habíamos quedado de volvernos a ver, puede haber hecho algo por él, en el momento de limpiarlo, pero desafortunadamente se adelantó”, concluyó el brujo.

¿Quién fue ‘El Brujo Mayor’?

Desde su juventud mostró interés por el mundo oculto y espiritual.

Fue astrólogo y tarotista.

Saltó a la fama en el 2000, cuando predijo con exactitud la victoria de Vicente Fox en las elecciones presidenciales de México.

Siempre mantuvo su vestimenta emblemática y su larga barba.

Participó en diversos programas de televisión y radio donde compartió sus conocimientos tanto astrales como sus predicciones en temas de política, espectáculos y eventos deportivos.