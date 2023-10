Jorge Ortiz de Pinedo recuerda el secuestro de avión, en el que murió su mamá y su hermana en 1985

Jorge Ortiz de Pinedo es uno de los comediantes más famosos de la televisión mexicana, su labor de entretener lo ha mantenido vigente a lo largo de los años.

Sin embargo, pocas veces ha hablado sobre uno de los episodios más trágicos de su vida, la muerte de su mamá y su hermana en un avión secuestrado por un grupo terrorista que viajaba por Europa en 1985.

Recientemente, Jorge Ortiz de Pinedo se abrió como nunca y relató, en una entrevista para el canal de YouTube de Matilde Obregón, que todo comenzó cuando le regaló un viaje a su mamá, la actriz Lupita Pallás.

Lupita Pallás, mamá de Jorge Ortiz de Pinedo. / Facebook: Jorge Ortiz de Pinedo

“Después de tantos años ya lo puedo platicar... Antes de comprar un coche o dar el enganche de un departamento, quise darle algo a mi mamá y ella siempre había querido ir a Europa. Contratamos un viaje dos meses, compramos todo: hoteles, pasajes, entradas a museos, todo. Yo me sentía muy feliz”. Jorge Ortiz de Pinedo

Durante su viaje, la madre y la hermana del famoso abordaron un avión en Atenas, Grecia con destino a El Cairo en Egipto para encontrarse con un conocido de su hermana.

“Curiosamente el único vuelo que no compramos desde México fue el de Atenas para El Cairo. Discutimos muchísimo, yo le decía cómpralo y no hubo manera de convencerla”, comentó en entrevista.

Facebook: Jorge Ortiz de Pinedo

El avión fue secuestrado por extremistas armados

Desafortunadamente, el vuelo fue interceptado por extremistas armados, quienes exigieron a la tripulación desviar la ruta hacia territorio libio.

“Secuestran el avión y venían unos guardias de civiles quienes trataron de defender el avión. Se arma una balacera, se rompen los vidrios, se descompresuriza el avión y los secuestradores querían que el avión llegara a Libia, pero ya no tenía combustible”. Jorge Ortiz de Pinedo

“Nadie quiso darles ni pista, ni combustible ni nada. Las autoridades aceptaron darles comida, solicitando que bajaran mujeres de origen árabe, pero una mujer judía logró colarse, al ser descubierta, se detonó una balacera dentro del avión”, comentó.

Según Ortiz de Pinedo, autoridades egipcias sin experiencia trataron de interceptar a los secuestradores. Esto llevó a los extremistas a desatar un tiroteo seguido de un incendio a bordo.

“Esto se convierte en un infierno. De los noventa y tantos pasajeros, 80 murieron, entre ellas mi madre y mi hermana”, concluyó.

Ortiz de Pinedo comentpo la “impresión” que le generó tener que reconocer los cuerpos de su madre y hermana: “Algo que no se lo deseo a nadie. No lo puedo describir. Aunque lo pueda contar no lo puedo comprender (...) la vida tiene que seguir, recordarlos como eran de verdad y por ellos y por los que se quedan, seguir viviendo y seguir amando”.