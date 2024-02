José Eduardo Derbez enternece las redes por su emotiva reacción al ver el ultrasonido de su bebé

Hace apenas unas semanas, José Eduardo Derbez, el conocido actor, emocionó a sus seguidores al anunciar que pronto se convertirá en padre junto a su novia, Paola Dalay. Ahora, la pareja ha decidido compartir un momento muy especial con su audiencia: el emocionante ultrasonido de su futuro bebé.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay conocen a su bebé en un ultrasonido

En un reciente video, José Eduardo Derbez y Paola Dalay permitieron a sus seguidores sumergirse en su experiencia de paternidad y maternidad. El ultrasonido capturó la atención de todos al mostrar el rostro en desarrollo de su bebé.

En el video, Derbez estaba presente acompañando a su pareja durante este significativo momento. Aunque Paola admitió tener dificultades para distinguir con claridad la forma del bebé, el actor logró identificar la nariz de la pequeña. Entre risas y emociones, Paola Daly compartió su perspectiva:

"¿Qué es eso? ¿Le ves forma? ¿De dónde le ves forma de nariz? Yo no le veo forma”. Paola Daly

Instagram

A pesar de las dudas, el actor pudo ver claramente la carita de su bebé y expresó emocionado: “Es la nariz”.

A pesar de que la feliz pareja decidió compartir este íntimo momento con sus fanáticos, sigue sin revelarse si el nuevo integrante de la familia Derbez será niño o niña.

Instagram

¿Aislinn Derbez confirmó que su hermano espera una niña?

No obstante, no podemos olvidar que su hermana mayor, Aislinn, podría haber revelado este detalle en una entrevista reciente que no pasó desapercibida para nadie.

“Y agárrate con lo consentidora que va a ser esta tía, ¿ok? Todo lo que tú no le dejes hacer, se lo voy a dejar hacer yo y te la voy a robar de repente para que sea mejor amiga de Kailani”, comentó la actriz recientemente, probablemente confirmando que se trataría de una pequeña.

