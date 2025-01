Paola Dalay y José Eduardo Derbez: La primera Navidad con su bebé

La influencer Paola Dalay (22 años), pareja de José Eduardo Derbez (32), y mamá de una pequeña, está feliz viviendo la maternidad al máximo. En TVNotas platicamos con ella y nos confesó cómo ha sido ser mamá. También nos contó que ambos pasarían la Navidad con Victoria Ruffo y que están muy emocionados por ser la primera festividad que disfrutan con su nena.

“El 24 de diciembre va a ser en casa de la mamá de José Eduardo y el Año Nuevo aún no estamos seguros. Todos estamos muy ilusionados y disfrutando al máximo la primera Navidad de Tessa”. Supimos por sus redes sociales que pasaron el Año Nuevo en Tulum, donde la influencer lució una figura envidiable.

Hace unos meses Paola Dalay y José Eduardo Derbez tuvieron una hija / @paoladalay_2203

Paola Dalay, pareja de José Eduardo Derbez, disfruta la maternidad al máximo

Platicó a TVNotas que vivió un momento de angustia porque se le fue la leche materna: “Fuimos con el doctor, pero no me supo decir. Traté de tomar algunas pastillas para producir leche, pero no se logró”.

“Ahorita le damos fórmula y estoy comiendo más sano porque no se me daba mucho esa parte”.

“Como mamá primeriza se siente feo. Hablando con los médicos, uno entiende que son cosas que pasan. Entonces no hay de qué preocuparse”.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay sonriendo a la cámara / Instagram: @paodalay_2203

José Eduardo le habría sido infiel a Paola Dalay / IG: @jose_eduardo92 / @paodalay_2203

¿Cómo es José Eduardo Derbez como papá? ¿Apoya en las tareas de pañales?

Paola Dalay nos dijo cómo ha sido el proceso de ser mamá de una niña de 6 meses: “Afortunadamente, tengo mucha ayuda y José Eduardo me apoya en todo. Me ha dado mi tiempo, mi espacio. Eso se lo agradezco enormemente”.

“José Eduardo, como papá, es muy cariñoso. El más amoroso. Se preocupa y la cuida. Me encanta. Me ayuda mucho con los pañales, que esa parte era la que más me preocupaba”.

Paola, por el momento, no tiene pensado volver a embarazarse: “No me gustaría tener más. Siempre he dicho que uno y ya. Pero nunca digas nunca. Por lo pronto estoy bien así”.

¿José Eduardo y Paloa Dalay se casarán?

Ahora, con la llegada de su bebé a su vida, Paola no piensa en casarse: “Nosotros no creemos en el matrimonio. Sabemos lo que tenemos, que es una relación seria y formal. Estamos comprometidos en que somos una pareja. No nos hace falta un papel o una iglesia para ser una relación estable”.

“Y hacerlo por medio de un ritual tampoco creemos mucho en eso. El compromiso está entre nosotros y no tenemos que demostrarle nada a nadie”.

Sobre cómo ha sido su relación, comentó: “Tenemos casi 4 años. Es una relación increíble. Nos llevamos muy bien. Nos entendemos bien. Somos muy amigos”, concluyó.

Jose Eduardo Derbez y Paola Dalay llorando en el Baby Shower de su primer bebé.

Así ha sido la relación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay