Juan José Origel revela que fue vetado por la producción de La casa de los famosos México, ¿Cuál es la razón?

La casa de los famosos México sigue dando de qué hablar debido a las polémicas que han causado varios participantes dentro del reality show.

Recordemos que en la primera temporada del famoso programa, gala tras gala, se invitaba a panelistas para hablar sobre lo que sucedía dentro del reality. En esa ocasión, los panelistas fueron Joanna Vega-Biestro, Addis Tuñón y Gustavo Adolfo Infante, entre otros.

Mientras que en esta segunda temporada, los panelistas han sido René Franco, el ‘Borrego’ Nava, Cynthia Urías, Montserrat Oliver, Marie Claire Harp, Andrea Escalona, y en algunas ocasiones Poncho De Nigris, Wendy Guevara y Nicola Porcella.

Ve: Christian Nodal comparte primeras imágenes de su viaje a Argentina ¿con su hija?

Juan José Origel confiesa que fue vetado y no es invitado a asistir a La casa de los famosos México

El periodista de espectáculos ha utilizado su cuenta de Instagram para criticar, gala tras gala, algunos de los outfits de los presentes. Algunos de los comentarios que ha hecho Pepillo Origel son:

“Ay Dios, ¿es pijama?”, “Ay Dios, la regaste”, “Ay Dios, muy bien, casi no tengo a quién criticar”, han sido algunos de los comentarios.

Sin embargo, hace unas horas, el conductor publicó una misteriosa fotografía acompañada de un mensaje en el que reveló que se encuentra vetado del reality show.

“Quiero darle las gracias a esta belleza, porque gracias a él, que no sé quién es, no puedo estar en La casa de los Ffmosos; me tiene vetado, qué tristeza”, fue el mensaje de Pepillo Origel, acompañado de algunos emojis riéndose.

Por su parte, Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, comentó la publicación de Pepillo Origel y reveló que se refería a la mano derecha de la productora de La casa de los famosos México.

“Juan José Origel, te cuento que él se llama Arturo y es la mano derecha de la productora de La casa de los famosos. Entonces, por eso no has podido estar ahí, porque seguro algo malo le contó”.

Juan José Origel revela cómo se enteró de que estaba vetado del reality show

Por otra parte, Juan José Origel dio una pequeña entrevista a Edén Dorantes a las afueras de Televisa Chapultepec, donde se graba su programa Con permiso, el cual conduce junto a Martha Figueroa.

En dicha plática, reveló cómo se enteró de que estaba vetado en La Casa de los Famosos México.

Juan José Origel “No es que me hayan bloqueado, lo que pasa es que hubo una boda, y un amigo estuvo en la boda, y en la mesa donde estaba el g0rd0 ese, que es el empleado de la productora... entonces mi amigo le preguntó, ‘oye, ¿por qué no ponen a Pepillo ahí?’, y (le respondió)‘ ese jamás’”.

Finalmente, Pepillo Origel aseguró que jamás entraría al reality show, así le ofrecieran mucho dinero para estar.

“Como si me estuviera muriendo de ganas por entrar, dime nada más. Ni ganas, te lo juro que así me pagaran lo que me pagaran, no entraría nunca, ni ganas”. Juan José Origel

Te puede interesar: Exparticipante de La casa de los famosos, vinculada a proceso por presunto robo