Juan Martín Jáuregui y su novia se casan en una boda de ensueño en Guanajuato

¡Emotiva boda!... Ahora que Juan Martín Jáuregui y María Noel se casaron por lo civil, él nos cuenta: “Fue un momento mágico que se quedará en mi mente por la eternidad, vamos a darle para delante... ¡para llegar a viejitos juntos!”

El pasado 15 de abril, Juan Martín Jáuregui, de 44, se casó con la productora de eventos, María Noel, de 45, tras casi siete años de relación. Para ambos, esta fue su segunda boda y solo fue por lo civil, ya que los dos son divorciados.

Para celebrar su amor, la pareja escogió un viñedo ubicado en San Miguel de Allende, Guanajuato, en el cual rodeados de 65 personas, disfrutaron de una bella ceremonia y una fiesta que duró seis horas, en la cual agasajaron a sus invitados con un buen asado.

Platicamos con el actor y nos compartió un poco más sobre su historia de amor:

-Juan Martín, ¡felicidades por tu boda!

“Muchas gracias, fue una boda muy bonita; justo estamos por cumplir siete años de noviazgo y consideramos que fue un buen momento para pasar de novios a esposos”.

Juan Martín Jáuregui y María Noel tuvieron una hermosa boda civil en Guanajuato / TVNotas

-¿Cómo y dónde se conocieron María y tú?

“María también es argentina como yo, ella llegó a México en 2000, un año después que yo, y fue en 2014 cuando nos conocimos en una reunión en su casa a la cual me invitó mi hermano mayor; luego comenzamos a salir”.

-¿A qué se dedica María?

“Ella no tiene nada que ver con el medio del espectáculo, es productora de eventos, tiene una agencia dedicada a organizar eventos para empresas y desde que nos conocimos, hemos tenido una relación muy sana y bonita, de mucho entendimiento, y terminamos concretando ese amor con este casamiento, que era el pasito que nos faltaba”.

María Noel llegó al altar acompañada de sus 2 hijos: Franco, de 14 años, y Facundo, de 12, fruto de una relación anterior / TVNotas

-¿Ya viven juntos?

“Al inicio de nuestra relación, yo estaba más en mi casa, pero con el tiempo comenzamos a vivir juntos y todo se fue dando de una manera muy natural. Si bien vivimos juntos, yo sigo teniendo mi departamento y de repente me voy un rato ahí a trabajar o a hacer mis cosas, y eso nos ha funcionado bastante bien a la relación, el darnos nuestro espacio. Creo que hemos encontrado un equilibrio muy padre que ha funcionado muy bien con nuestra dinámica”.

-¿Cuándo se comprometieron?

“En noviembre pasado, durante un viaje que hicimos a París, ahí en medio de una cena en un barquito por el Río Sena, teniendo de fondo la Torre Eiffel, le di el anillo, y en cinco meses, mi mujer preparó esta mágica boda”.

La ceremonia se llevó a cabo en un viñedo en San Miguel de Allende, Guanajuato, e inicio a las 5:30 pm / TVNotas

-Te vimos muy emocionado en la ceremonia…

“Sí, soy muy sensible, bastante chillón y sabía que a la hora de los votos no iba a contener las lágrimas, pero no solo lloré en los votos, sino durante toda la ceremonia civil, fue muy emotivo. María estaba igual, pero creo que lloré más yo, porque ella como que se bloqueó, aunque todos los que estaban ahí terminaron llorando, pues fue una ceremonia muy bonita”.

Al final de la boda civil, una de las mejores amigas de la novia, llamada Amalia, les dedicó unas emotivas palabras / TVNotas

-Vimos que los hijos de María te la entregaron en la ceremonia...

“Así es, ella tiene dos hijos de su matrimonio anterior; ambos somos divorciados y esta es nuestra segunda boda. Los niños se llaman: Franco y Facundo, de 14 y 12 años, respectivamente; ellos nacieron aquí en México. Fueron los encargados de entregármela en el altar, ya que lamentablemente su padre falleció hace algún tiempo. Su mamá vive en Argentina y no pudo venir, al igual que la mía, que tampoco pudo hacerlo”.

Amalia, amiga de María Noel, hizo referencia a la historia oriental del hilo rojo que une a las parejas y nunca se rompe, y les regaló unas pulseras rojas para que siempre estén unidos / TVNotas

-¿Cómo te llevas con los niños?

“Los conocí hace siete años y estaban muy pequeños, tenían 5 y 7 años. Ambos son un amor y nos llevamos bastante bien. Los chicos tienen a su padre presente y aquí yo solo soy el esposo de su mamá; los cuatro hemos formado una bonita relación”.

-¿Nunca quisiste tener hijos propios?

“No, eso siempre lo tuve muy claro. Cuando era más joven tuve cierta inquietud, pero a medida de que fui creciendo, me di cuenta de que estaba bien así y estoy muy tranquilo con eso”.

“Luego hicimos una ceremonia espiritual, en la que sus hijos y mis sobrinos nos encendieron una vela, haciendo una analogía de que nuestra llama del amor jamás se apague”, dijo Juan. / TVNotas

-Ahora que muy pocos apuestan por el matrimonio, ¿qué tan importante era para ustedes concretarlo?

“Firmar un documento no cambia mi amor por ella, yo la amo con o sin papel, para mí sigue todo exactamente igual, no me cambia la dinámica del día a día o las responsabilidades. María tenía más ganas de concretarlo y cuando amas tanto a la persona y sabes que va a ser muy feliz con eso, dices: ‘Vamos a hacerlo, a darle para delante y trabajar para que esto funcione y que lleguemos a viejitos juntos’”.

Juan Martín y María derrocharon amor y felicidad, ¡sus sonrisas dicen más que mil palabras! / TVNotas

-¿Solo se casaron por lo civil?

“Por lo civil, bajo el régimen de bienes separados, y posteriormente realizamos una ceremonia espiritual bajo la temática de la luz con unas velas con las que tanto sus hijos, como mis sobrinos, encendieron una vela más grande que teníamos nosotros, haciendo una analogía de que nuestra llama del amor jamás se apague a través de la comunicación, entendimiento y la madurez. También hicimos un ritual con un vino. Yo le escribí un texto en el que hablé de nuestra historia”.

Los novios se dieron un tierno beso y abrieron pista con el tema “Juntos a la par”, del rockero argentino Pappo. / TVNotas

-Pasando a otro tema, ¿qué tal te va con la novela ‘Eternamente Amándonos’?

“Superbién, terminaremos de grabar a mediados de junio más o menos y la novela seguirá al aire hasta septiembre. Es un proyecto increíble con uno de los personajes que más desafío me ha causado en mi carrera (‘Ignacio Cordero’), un antagónico padrísimo. Justo antes de comenzar la novela, filmé una película que produjo Corazón Films, una comedia de humor negro que se llama Killer babes y se estrenará a mediados de este año”, concluyó.

Familiares y amigos los acompañaron a la pareja en este gran día / TVNotas

La fiesta fue en el mismo viñedo; comenzó a las 6:30 pm y terminó a las 2:30 pm. 65 invitados acudieron al evento.

El novio se tomó foto con sus amigos: Rossana Nájera y (abajo, de izq. a der.) Daniel Medina, Esaúl Tolsá, Johnny Sigal y Mario Gutiérrez.

El novio estuvo acompañado de sus amigos en el gran día / TVNotas

Estuvo presente la familia del actor: sus hermanos Agustín (saco) y Juan Pedro (chaleco), sus cuñadas Inés Camacho (verde) y Verónica Camplese (negro), y sus sobrinos Facundo (niño pequeño), Martina (gris) y Uma (blanco). También posó a su lado Facundo (niño a la izq.), hijo de María.

Los novios festejaron su amor al lado de sus personas más allegadas / TVNotas

También acudieron otros famosos como (de izq.a der.) Mauricio Abularach, Jorge Espinosa, Horacio Pancheri y su novia Issa Valero; el director Juan Pablo Blanco, Daniel Rivero y (agachado) Ramiro Tomasini.

Los novios invitaron a su boda civil a algunos famosos del medio del espectáculo / TVNotas

Como es la tradición, la novia lanzó el ramo, y aunque la ganona fue una de sus mejores amigas, varias se lo jalonearon y una de las que lo agarraron fue Issa, la novia de Horacio Pancheri (la segunda de izq. a der.).

La novia lanzó el tradicional ramo en la hermosa boda civil con Juan Martín Jáuregui / TVNotas

Actualmente, vemos a Juan Martín Jáuregui en la telenovela ‘Eternamente Amándonos’

Nació en Mar del Plata, Argentina, el 6 de junio de 1978. Desde hace 24 años radica en nuestro país y en 2005 le dieron su naturalización como mexicano.

Ha participado en series como: Lo que la gente cuenta, A cada quien su santo, Lo que callamos las mujeres y El Señor de los Cielos.

Lo hemos visto en telenovelas como: ‘Infames’, ‘El octavo mandamiento’, ‘Sin tu mirada’, ‘Sin rastro de ti’, ‘La candidata’, las nuevas versiones de ‘La usurpadora’ y ‘La madrastra'; y actualmente en ‘Eternamente amándonos’, donde interpreta al villano “Ignacio Cordero”.