Julión Álvarez ¡se coló a una fiesta! Estaban poniendo sus canciones

Julión Álvarez se volvió viral en redes sociales luego de que interrumpió una reunión de amigos, en la cual estaban escuchando sus mejores éxitos.

En redes sociales circuló el video en el que el intérprete de Te hubieras ido antes, llegó de imprevisto al hogar de una persona, quien de fondo tendría sus canciones. ¡Nadie se lo esperaba!

Como era natural, las personas presentes en la reunión se sorprendieron al ver la llegada del cantante, por lo que aprovecharon para saludarlo y tomarse fotos con él.

El cantante de regional mexicano fiesta / Instagram: @lospasosdejulion

Por ello, quien subió el video del inesperado momento, así como las personas que se encontraban en la fiesta, se convirtieron en los más envidiados del momento.

Rápidamente, usuarios reaccionaron al clip viral en redes y subrayaron la humildad de Julión Álvarez al llegar con desconocidos, solo por haber puesto su música. Otros opinaron que las personas de la fiesta saludaron muy natural al cantante, como si ya lo conocieran.

Así fue el momento:

“¿Cómo le hacen para saludarlo tan tranquilos? Yo no podría”, “Omggg qué ganas de ser los vecinos ruidosos”,”¿Y cómo pueden reaccionar tan normal? Yo me muero de la emoción si Julión llega a mi fiesta”, “Dios tiene a sus favoritos”, “Cosas que jamás me pasarán”, “Qué hombre tan humilde”, “A eso se le llama humildad”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

Al momento sigue siendo un misterio el por qué Julión Álvarez asistió, sin avisar, a la fiesta de las personas que se ven en el video. Sin embargo, cibernautas opinan que fue porque eran los clásicos vecinos “ruidosos”.