Kalimba habla de las acusaciones de Melissa Galindo: “hay que dejar de hacer especulaciones que destruyen”

Kalimba consideró que cuando las personas obren solo con amor, dejarán de verse situaciones como la que él atraviesa.

Tras haber sido acusado de presunto abuso por parte de Melissa Galindo, el músico Kalimba además de defenderse y asegurar que él nunca ha atentado contra ninguna persona y en especial contra ninguna mujer, lanzó un comunicado oficial, pero evitó hablar sobre el impacto que los señalamientos han tenido, al menos hasta ahora.

En entrevista para diversos medios, Kalimba rompió el silencio y asegura que siempre ha contado con el apoyo de sus amigos y familia, quienes saben que él es un persona correcta, e incluso aseguró que él no busca desestimar ningún movimiento o atacar a su contraparte, pero hará todo lo que esté en sus manos para demostrar que las acusaciones no son verdad.

“La verdad la parte más hermosa es el amor, al final del día, para mi, cuando las pruebas vienen, el amor tiene que sobresalir, tiene que ser lo que precede y los que se muestre. Cuando tu siembras, cosechas y yo he sembrado mucho cariño con el público y el lugar más importante donde he sembrado cariño es en mi espíritu, con dios y mi familia, y saber que eso. Regresa en un momento de tribulación, es lo más hermoso, saber que está bien agarrado de los que has sembrado y que eso va a dejar y relucir”, dijo.

Sumado a esto, Kalimba explicó que no va a hablar del proceso legal mediáticamente, pero sí aprovechó para agradecer el respeto que muchas personas han mostrado sobre un tema tan delicado y del cual alega que tiene la verdad. “Todo lo que tenga que ver con una cuestión legal, solamente lo puedo mencionar en un lugar legal”.

“En este caso cuando yo muestre la verdad se mostraran muchas otras cosas, pero también se debe seguir respetando a la mujer y alentando que las mujeres puedan levantar la voz y hacerlo. Sé que hubo muchas personas que atacaron hacia el otro lado y yo no pido que ataquen hacia ninguno, yo pido que respeten, yo en ningún momento he hecho ninguna declaración que aliente a atacar”, mencionó Kalimba.

Del mismo modo, Kalimba también hizo un llamado a las personas a no hacer acusaciones falsas con la intención de destruir las vidas de los demás. “Como personas, agradezco profundamente el respeto que han tenido, porque creo que vamos entendiendo que en temas como este y muchos otros, tenemos que dejar de hacer especulaciones que destruyen a una u otra parte. Ahorita lo digo, se mostrará la verdad y estará absolutamente todo como lo hice anteriormente y ahí va a estar pero para mí es muy importante mencionar que debemos dejar de especular porque destruimos vidas”, dijo el músico.

La cantante aseguró que Kalimba la tocó indebidamente en algunas ocasiones / Instagram: @melissagalindooficial



“Esperen porque todo tiene una. Verdad un proceso y una manera y cuando salga, aquí estaré para decirlo, mi corazón se sigue manteniendo en amor hacia todas las personas, incluso a las personas que vienen a traer tribulación a mi vida. Si ,nos conducimos con amor, se evitan estas cosas, la intención es que esto no pase”, agregó.

Por otra parte, el famoso habló sobre cómo han afectado las acusaciones en su contra para su agenda laboral y recordó que hace más de una década que fue acusado por presuntos abusos recibió mucho amor y apoyo. “Ya saben qué pasó con mentiras, pero no sé, voy a entrar a Vaselina, estoy con. La gira entonces todo depende del calendario”.

“También lo hicieron hace 13 años y si no mal recuerdo hicieron marchas; creo que la gente sabe quién soy, es curioso que de repente se olvida, cuando alguien hace un señalamiento o acusación,, pintan un panorama tan fuerte que la gente se va a si imaginación diciendo: ‘claro, ya lo vi perfecto, haciendo y diciendo’, cuando en realidad se olvida que yo nací frente a estas cámaras, yo me he comportado frente a estas cámaras, soy ser humano”, concluyó.