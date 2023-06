Karely Ruiz confiesa que es bisexual y usuarios opinan que solo utiliza el movimiento LGBT para “facturar”

Pese a que Karely Ruiz ha dejado ver, en diversas ocasiones, su atracción por las mujeres, usuarios la llenaron de críticas.

Karely Ruiz es considerada una de las estrellas de OF más populares del momento. No obstante, generó bastante polémica y todo por su más reciente publicación en redes sociales.

Recientemente, la influencer fue coronada como la reina de la población LGBT+, en Guadalajara, y lo anterior propició a que ella misma se declarara bisexual ante todos sus seguidores.

Karely Ruiz es considerada como la estrella de OF más popular del momento. / Instagram: @karelyruiz

Y es que, en su más reciente publicación en Instagram, pidió perdón a su madre por ser “bi”. Sin embargo, usuarios no consideran que esta revelación sea verdadera.

De modo que, en la caja de comentarios de la creadora de contenido, detractores rápidamente reaccionaron a la publicación y escribieron que Karely solo expresó su gusto por las mujeres “por moda”.

Cabe recordar que junio es considerado el mes de la comunidad LGBTIQ+, incluso la edición 45 de la marcha del orgullo, se llevará a cabo el próximo 23 de junio.

Por lo que a Karely Ruiz le llovieron críticas en su post de Instagram, donde ella utiliza un sombrero, así como una bandera con los colores de la comunidad: “Perdón, jefa, te salí bi”.

Esta fue la polémica publicación de Karely Ruiz:

Usuarios tunden a Karely Ruiz por declararse bisexual en pleno mes de la comunidad LGBTIQ+

Fue así que internautas expresaron su opinión con respecto a esta publicación.

“Los de LGBT contentos sin darse cuenta de que es puro marketing”, “No te cuelgues del movimiento por moda o por ser aceptada, solo lo haces para ganar dinero en tu ching*der* de página”, “Como dirías tú: andas facturando. ¡Payasa!”,“Ya ni sabes cómo llamar la atención”, “Ya madura, ridícula”, fueron algunas reacciones.

No obstante, la estrella de OF, no se ha pronunciado a las críticas de usuarios, aunque sus verdaderos seguidores la defendieron con uñas y dientes, ya que expresaron que “no es la primera vez que Ruiz destapa su atracción por las mujeres”.