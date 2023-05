Karla Pineda quería a Aquivaldo Mosquera, lo tuvo y ahora lo quiere dejar ir ¡por mantenido e infiel!

La conductora Karla y el exfutbolista se reencontraron el 2021 y se dieron una nueva oportunidad, sin embargo nos enteramos que ahora lo mantiene y está desesperada por su situación.

En nuestra edición 1333 te dimos a conocer antes que nadie, que Karla Pineda, de 39, se había dado un tiempo para viajar a Colombia y estar al lado de Aquivaldo Mosquera, de 41, y convivir en familia.

Una amiga de ella nos cuenta que él decidió venirse a vivir con Karla a su departamento en México, pero él no trabajaba y la conductora se ha hecho cargo de los gastos, por lo que está desesperada y ahora no sabe cómo salir de esta situación.

-¿Cómo va la relación entre Karla Pineda y Aquivaldo Mosquera?

“Pues no es como ella lo esperaba. En agosto de 2022, como ustedes mismos lo publicaron, Karla viajó a Colombia y se reencontraron, comenzaron a vivir juntos allá y todo pintaba de maravilla, ella creyó plenamente en las promesas de amor de él”.

Pineda y Mosquera iniciaron una relación, luego de que él la conquistara y le dijera que estaba separado de su esposa Julianna. / Instagram: @karlapineda1

-¿Qué le decía Aquivaldo?

“Él le dijo a Karla que ya tenía broncas con su aún esposa Juliana Latorre; incluso la dejó para venirse con Karla a vivir a México, y además le dijo que podían formar una familia”.

-¿Viven en México?

“Sí, al mes se vinieron a México, porque él le dijo que quería buscar ser director técnico de un buen equipo acá”.

Entonces, todo iba muy en serio...

“Pues sí. Pero llámale karma o como quieras, pero a Karla ¡le salió mal la jugada!”.

-¿Por qué lo dices?

“Cuando llegaron a México, ella estaba realmente entusiasmada en tener la familia que siempre ha soñado, pensó que él traería el dineral aquí, que emprenderían juntos negocios, cosas así, y que como director técnico podría ganar muchísimo más dinero, pero... ¡oh, decepción!”.

“Además, ella le cachó mensajes siéndole infiel”, nos contó nuestra fuente. / Instagram:@aquivaldo04

-¿Qué quieres decir?

“Que todo fue una mentira. Aquivaldo le estuvo lavando el cerebro, le dijo que tendrían mucho dinero, pero que por el momento vivirían en el departamento de ella”.

-¿Y qué dijo Karla?

“Ella primero se sorprendió, pero aceptó, porque pensó que las cosas cambiarían, y no fue así”.

-Después, ¿qué pasó?

“Los primeros meses estaba sumamente contenta, disfrutaba haberse quedado con él y todo era miel sobre hojuelas, pero al paso de los meses se fue dando cuenta de que él no pagaba los gastos, le pedía dinero y le decía que ella se hiciera cargo”.

-O sea, ¿él ya no tiene dinero?

“Ganó mucho dinero cuando estuvo en el América, pero la verdad todo lo invirtió en bienes inmuebles allá en Colombia y todo lo dejó a nombre de su aún esposa Juliana”.

En 2022, Juliana comenzó a subir imágenes y mensajes a sus redes que parecían indirectas para Karla. / Facebook: Karla Pineda

-¿Siguen casados?

“Sí. Lo que pasó es que cuando se dio a conocer la infidelidad de Aquivaldo (2014), se divorció de Juliana en Pachuca, Hidalgo, y todos los bienes se quedaron a nombre de ella, porque el propio Aquivaldo renunció a los bienes que a él por ley le correspondían; pero tiempo después se casaron de nuevo, por eso siguen casados”.

-¿Y ahora?

“Ahora Karla mantiene a Aquivaldo, ya que tanto lo quería, ahí lo tiene, pero sin dinero; a ver cuánto les dura el amor, porque Karla ya empezó a deshacerse de sus cosas para conseguir dinero”.

-¿Cuáles cosas?

“Ella tenía una camioneta BMW y tuvo que venderla para absorber los gastos, entre cenitas, ropita, lujos, pagos de mantenimiento muy caros... y mira que les gusta vivir bien; pero ahora las deudas la tienen en crisis, incluso vende productos nutricionales, tiene su podcast, pero no gana mucho”.

En agosto de 2022, mostró mensajes en sus redes, en donde dio a entender que estaba al lado del exfutbolista del América. / Facebook: Karla Pineda

-Pero Aquivaldo sí tiene trabajo, ¿por qué no le ayuda con los gastos?

“Aquivaldo estuvo unos meses como director técnico del equipo Alebrijes de Oaxaca, un equipo de Segunda División; no ganaba como en el América, donde cobraba cerca de 2.5 millones de pesos al mes. Ahora lo llamó el presidente Apolonio Lozoya para que entrene al equipo de Inter de Querétaro; tiene menos de un mes con ellos y podría cobrar como 80 mil pesos mensuales, pero por el momento tiene limitado su nivel de vida y no le puede dar la vida de lujos que Karla se imaginaba”.

-¿Da pensión para la familia a su aún esposa?

“No, pero te digo que su esposa se quedó con todos los bienes para ella y su familia”.

-¿Karla tiene la esperanza de que él la apoye?

“Sí, ella sigue soñando con que él se vuelva entrenador de la Selección Mexicana y le dé una vida cómoda; pero, además, está padeciendo las infidelidades de Aquivaldo”.

El jugador y su esposa Juliana Latorre, interpusieron una denuncia penal contra Pineda por extorsión y decían estar unidos como pareja. / Instagram: @aquivaldo04



-¿A qué te refieres?

“En una ocasión, alguien de Colombia le escribió a Karla y le dijo que ojalá estuviera bien, porque Aquivaldo era un infiel de primera; Karla pensó que solo se lo decían para que sealejara de él, pero no fue así”.

¿Qué ocurrió?

“Un día que Aquivaldo se quedó dormido, ella tomó su celular y se puso a revisar sus mensajes, y bien dicen que ‘el que busca, encuentra’, pues Karla le encontró muchísimos mensajes con varias mujeres, pero entre ellos halló el de una chica con la que él quedaba de verse pronto, ahí le cachó la mentira, ya planeaba reunirse con una de tantas”.

Pineda compartió mensajes en agosto de 2022, donde se veía contenta e ilusionada. / Facebook: Karla Pineda

-¿Y qué hizo Karla?

“Le armó un de$%&#$% a Aquivaldo, ahí se le cayó la venda de los ojos, pues además de tener que darle dinero, se dio cuenta de que él se lo gasta con otras mujeres”.

-Después, ¿qué pasó?

“Desde ese entonces duermen en habitaciones separadas, él se la pasa trabajando y ya casi no coinciden. Creo que Karla está tomando un poco de su propio chocolate. Ella se hacía casada con un director técnico y con dinero, y le salió el tiro por la culata”.

-¿Por qué no lo corre de su casa?

“Lo que sucede es que su familia está muy encariñada con Aquivaldo y ella dice que no quiere romperles el corazón; además, ella todo este tiempo peleó por él, hizo todo para que dejara a su esposa, ahora cómo le va a decir que se vaya”.

Pineda y Mosquera iniciaron una relación, luego de que él la conquistara y le dijera que estaba separado de su esposa Julianna. / Archivo/Instagram: @karlapineda1 @aquivaldo04



-¿En qué acabará todo esto?

“Pues ojalá que Karla aprenda de sus errores y abra los ojos, que vea que no necesita de este hombre a su lado”, concluyó.

Así se dio la historia entre Karla y Aquivaldo

Julio 2014. Queda embarazada

La conductora se enteró de que sería mamá y se lo dijo a Aquivaldo; sin embargo, el jugador le pidió que nadie se enterara.

Septiembre 2014. Revela paternidad

Karla dio a conocer la paternidad de Aquivaldo Mosquera.

Pineda y Mosquera iniciaron una relación, luego de que él la conquistara y le dijera que estaba separado de su esposa Julianna. / Archivo/Instagram: @karlapineda1 @aquivaldo04



Enero 2016. Lo demanda

La presentadora denunció a Mosquera para que se hiciera cargo de los gastos.

Pineda y Mosquera iniciaron una relación, luego de que él la conquistara y le dijera que estaba separado de su esposa Julianna. / Archivo/Instagram: @karlapineda1 @aquivaldo04



Mayo 2016. Sigue el pleito

El jugador y su esposa Juliana Latorre, interpusieron una denuncia penal contra Pineda por extorsión y decían estar unidos como pareja.

Noviembre 2016. Superan crisis

Luego de que Aquivaldo le fue infiel a su esposa Juliana, superan el problema y continúan unidos

como familia.

Luego de que Aquivaldo le fue infiel a su esposa Juliana, superan el problema y continúan unidos como familia.

/ Instagram: @aquivaldo04



Octubre 2016. Sale positiva la prueba

La prueba dio positiva y se le condenó al futbolista a pagar 23 mil pesos de pensión alimenticia.

Noviembre 2019. Se vuelven a encontrar en los juzgados

Aquivaldo se presentó para notificarle al juez que sus ingresos han disminuido desde que ya no es futbolista, con el propósito de que le redujeran la pensión, pues él siempre ha cumplido con sus pagos.

Pineda y Mosquera iniciaron una relación, luego de que él la conquistara y le dijera que estaba separado de su esposa Julianna. / Archivo/Instagram: @karlapineda1 @aquivaldo04



2020 – 2022. Cada quien hizo su vida

Durante dos años, solo mantuvieron comunicación por la pensión, pero cada quien siguió haciendo su vida, él en Colombia con su familia, y ella en México. Pero a mediados de 2022, decidieron reencontrarse en Colombia y fue cuando él le propuso que viajara allá para darse una oportunidad como pareja.

La conductora comenzó su carrera como modelo en 1993. / Archivo/Instagram: @karlapineda1 @aquivaldo04



KARLA ACTUALMENTE TIENE UN PODCAST

En 1993 inició su carrera como modelo.

Condujo secciones en programas como: No lo cuentes, Diablito show y Despierta tu legría .

. En 2018 conduce el programa Poison , del canal Telehit; y era conductora de eventos y publicistas.

, del canal Telehit; y era conductora de eventos y publicistas. Actualmente realiza un podcast llamado 4U sin filtros; además de vender productos nutricionales.

En 2009 volvió a México y hasta 2014 jugó en el Club América. / Archivo/Instagram: @karlapineda1 @aquivaldo04



AQUIVALDO DIRIGE EL EQUIPO INTER DE QUERÉTARO