‘La Caída de Edgar': Así luce el niño que protagonizó el primer video viral de México hace 18 años

El internet ha transformado nuestra forma de vivir, pero hay momentos que nunca se borran de la memoria colectiva. Uno de ellos es ‘La caída de Edgar’, considerado el primer video viral mexicano.

Desde su publicación en YouTube el 9 de mayo de 2006, este video cambió para siempre el panorama del internet en México. Grabado en una finca en Monterrey, mostraba a un niño de 11 años intentando cruzar un río sobre un tronco, solo para terminar en el agua gracias a la broma de un amigo.

A casi dos décadas de aquel día, el video no solo marcó un antes y un después en las redes sociales mexicanas, sino que mantiene viva la curiosidad por la vida del niño detrás de la caída que hizo reír a millones.

Así luce Edgar el niño que protagonizó el primer video viral de internet / Instagram: @edgar_83

La historia de Edgar: Así se volvió viral por su caída en YouTube

El mismo Edgar confesó en ‘Gusgri’ pódcast en 2024, que se encontraba en un rancho con su primo y un amigo con el cual se encontraba jugando a que filmaban una película de piratas, por eso se encontraban en el río con un palo que simulaba su espada.

“Ese año nos pusimos a jugar a una película de piratas. Esa vez invitaron al amigo de un primo, uno de esos bien malandrotes. Este vato le dijo a mi primo que me iba a tirar. El vato mueve el tronco, y yo me salí de mi papel, aventé la espada. No se me olvida porque lo vi en cámara lenta, se grabó y mi hermano se lo agarró a fregadazos.

Pasa la semana y mi primo dice: ‘Lo vamos a mandar a Ay Caramba’, era como nuestro YouTube de chiquitos. Mi hermano le dijo: ‘No lo subas ahí’, y él respondió: ‘Va, lo voy a subir a una página que se llama YouTube’. Y a los dos meses, todos se empiezan a c@.gar de risa de mí”, comentó Edgar en el pódcast.

Edgar sufrió burlas, pero también gozó la fama

Edgar confesó en el mismo pódcast que la exposición lo hizo blanco de burlas, especialmente por la repetición constante de la frase que inmortalizó el video. Sin embargo, también fue una experiencia que le cambió la vida debido a que saltó a la fama sin querer y le pedían autógrafos en la calle.

Con su espontánea reacción y la icónica frase "¡Ya we!”, Edgar Martínez se catapultó al estrellato digital, convirtiéndose en un fenómeno viral que marcó una época.

Hoy en día, ‘La caída de Edgar’ supera las 80 millones de reproducciones en YouTube y es reconocido como uno de los primeros grandes éxitos virales en México.

El impacto del video le abrió numerosas oportunidades, desde protagonizar comerciales hasta aparecer en programas como ‘Otro rollo’.

“Durante un año me dejaron salir una hora antes de la escuela, porque la gente venía a verme y quería foto o venían reporteros. Los maestros hacían una barrera para protegerme de que la gente no se me vinieran encima” Edgar

¿Cómo luce Edgar, el protagonista de la primera caída viral en México?

Han pasado casi dos décadas desde que Edgar Martínez, protagonista del icónico video ‘La caída de Edgar’, se convirtiera en una sensación de internet. Hoy, con 30 años, Edgar ha dejado atrás los reflectores para construir un futuro sólido y alejado de la viralidad que marcó su infancia.

Graduado en Ciencias de la Información y Comunicación por la Universidad de Monterrey, Edgar mantiene una activa presencia en Instagram, donde comparte momentos de su día a día. Aunque las referencias al famoso video siguen presentes en los comentarios de sus seguidores.

Recientemente, Edgar volvió a ser tendencia al protagonizar un comercial de una reconocida marca de bebidas, reviviendo los recuerdos de una generación que creció viendo su video y reflejando cómo él, al igual que muchos, ha madurado y evolucionado.

Hoy, más allá de ‘La caída”, Edgar’ se muestra como un ejemplo de cómo adaptarse a los cambios y abrazar con humor las experiencias que nos hacen únicos.

