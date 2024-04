Contrata internet sin vaciar tu cartera en el intento

Para quien acaba de cambiarse de casa, ya sea porque dejó una vivienda que rentaba y se mudó a otra, o porque, mejor aún, tuvo la posibilidad de adquirir un lugar de residencia propio, es inevitable enfrentar la necesidad de contratar telefonía e Internet.

Para bien o para mal, el servicio de telefonía fija y el de Internet están estrechamente ligados. Pocas compañías los ofrecen por separado y, al final, terminas pagando por uno como si recibieras los dos.

En cambio, es más factible contratar únicamente telefonía e Internet sin incluir televisión. O bien, televisión sin los dos otros servicios, aunque en este caso, lo de ahora es la suscripción a plataformas de streaming.

Para que no te quedes desconectado del mundo y tengas acceso a los servicios de telecomunicaciones sin perder tu viabilidad financiera, sigue estos consejos.

Define tus necesidades

En el mercado encontrarás un mar de ofertas de todo tipo de paquetes y combinaciones. Ten en cuenta cuántas personas viven contigo, pues de eso dependerá cuántos dispositivos estarán conectados a la red de Wifi al mismo tiempo.

Sé cuidadoso

Revisa con cuidado el monto de los gastos fijos que ya tienes al mes, como la renta, si es el caso, la luz, el agua o colegiaturas, pues a éstos se sumará uno más que no podrás dejar de pagar: el de los servicios de telecomunicaciones.

Sé responsable con tus pagos

Toma en cuenta que una vez contratado un servicio de Internet con telefonía

no podrás dejar de pagarlo, pues hacerlo te acarreará consecuencias, como que te envíen al Buró de crédito, pues la mayoría de los contratos tiene un plazo forzoso.

Investiga

Ubica a la empresa proveedora, no con base a la publicidad, sino en referencia con familiares y amigos. Haz una encuesta entre tus conocidos respecto a la frecuencia de las fallas de conexión, y algo muy importante: la rapidez con que atienden las llamadas de atención al cliente.

No te dejes llevar por la publicidad

No te dejes deslumbrar por el sinfín de paquetes “sensacionales” que verás en la publicidad, pues corres el riesgo de contratar algo que no necesitas. No requieres de una gran cantidad de megas si en tu casa sólo son tú, tu pareja y dos niños pequeños.

Tecnología

Toma en cuenta que la tecnología de manera vertiginosa. No es lo mismo contratar un servicio ahora que hace cinco años. Lo que en estos momentos está a la vanguardia es el acceso a Internet a través de la red 5 G.

Checa tus dispositivos

Como complemento de lo anterior, de lo anterior, revisa si tus dispositivos están adaptados para poder navegar por la red 5 G. De lo contrario tendrás problemas de conexión y de velocidad aunque contrates el paquete más potente.

Compara precios

Una vez que definiste tus necesidades, llegó la hora de comparar precios. Date tu tiempo para checar las páginas de cada una de las compañías y revisar qué te ofrece cada una de ellas, y a cambio de qué.

Checa tu contrato

Al hacer el contrato te recomendamos que leas con detenimiento las “letras chiquitas”, en especial para saber de cuánto es el plazo forzoso para mantener el servicio activo.

Revisa las medidas de seguridad

Revisa las medidas de seguridad y las políticas de la empresa respecto a la protección de datos personales. Si una compañía no te explica esto con claridad, desconfía de ella.

