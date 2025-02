LCDLF ‘All-stars': Alfredo Adame y Diego Soldano casi llegan a los golpes ¿Quién fue el salvado?

Esta semana en ‘La casa de los Famosos All-stars’ estuvo llena de tensión, estrategias y sorpresas que mantuvieron a los espectadores al borde del asiento. Con enfrentamientos, alianzas y una reñida competencia, los participantes se preparan para una eliminación crucial este lunes 24 de febrero.

Recordemos que los dos eliminados de ‘La casa de los Famosos All-stars’ han sido:

Salvador Zerboni (Cuarto Tierra)

(Cuarto Tierra) Valentina Valderrama (Cuarto Agua)

La casa de los famosos All stars Salvador Zerboni

¿En qué consistió la prueba de líder en ‘La casa de los famosos All-stars’ y quién la ganó?

La prueba de líder de esta semana en ‘La casa de los famosos All-stars’ puso en jaque la resistencia física y mental de los participantes. ¿Quién la ganó?

La prueba del pasado martes 18 de febrero, se llamó ‘El búnker’, la cual se centró en la destreza de los habitantes, quienes debían abrir puertas con tres de las 11 llaves que les dieron a cada uno.

Los finalistas para saber quién sería el líder de la prueba fueron:



Caramelo ,

, Rey grupero,

Julia Gama,

Nacho Casano ,

, Dania Méndez

Después de una dura competencia, Julia Gama se impuso y se convirtió en la nueva líder de la casa. Lo que se aseguró su inmunidad esta semana, la suit y el poder de salvar a un nominado, de conservar este beneficio.

¿Quiénes son los nominados de esta semana en ‘La casa de los famosos All-stars’?

Luego se llevó a cabo la noche de nominación en ‘La casa de los famosos All-stars’. La cual se llevó a cabo en una dinámica de cerditos. Dichos artefactos fueron un beneficio para unos, así como un castigo para otros. Por esa razón, los famosos nominados de esta semana son:



Diego Soldano

Carlos Chávez

Rosa

Niurka

Varo

Recordemos que no hubo sanción de complot esta semana. Sin embargo, todo se puso tenso con la disputa por la salvación de esta semana. ¿Julia Gama se quedó el beneficio?

¿Quién le quitó la salvación al líder en ‘La casa de los famososos All-stars’ este domingo 23 de febrero?

Este domingo 23 de febrero se jugó una nueva dinámica donde uno de los nominados podía quitarle la salvación al líder. Caramelo le robó la salvación a Julia Gama tras vencer en una desafiante prueba de destreza.

En la prueba, los concursantes debieron sumar puntos en el reto de ‘Los dados’. Caramelo logró completar la prueba, ya que sumó 70 puntos y Julia Gama 56, lo que la dejó sin el poder de salvación.

Lo anterior causó el disgusto de sus compañeros del cuarto Fuego, dado que no podrá sacar a uno de sus aliados de la placa de nominados.

Así fue el momento:

¿Qué pasó ente Alfredo Adame y Diego Soldano en el posicionamiento de ‘La casa de los famosos All-stars’?

El posicionamiento más controversial de este domingo 23 de febrero fue el de Diego Soldano y Alfredo Adame. Si bien, el actor mexicano externó que su colega es un “muerto de hambre” y “misógino”. Por esta razón, desea que se vaya del reality este lunes 24 de febrero.

Ante estas declaraciones, el histrión argentino no se quedó callado y se defendió. Le pidió que “cambiara sus insultos” y hasta lo calló. ¡Los ánimos se encendieron!

Al ver que Alfredo y Diego se encararon, así como levantaron la voz, Javier Poza, conductor de ‘La casa’, pidió apoyo a los demás participantes para separarlos y mantener la prudencia en el posicionamiento.

Así fue el momento:

Posicionamiento completo de Alfredo Adame con Diego Soldano

Después, Laura Bozzo expuso que todo lo que habría pasado en dicho posicionamiento sería un “circo”. Aseguró que no está de acuerdo en ser parte de un reality “en donde solo actúan las controversias” solo por rating.

“Yo estoy bien, pero bien mal. Esto es un circo, un circo realmente patético. Me voy a parar adelante, porque yo he estado en realities, yo sé lo que es esto. Y no es esta ridiculez que estoy viendo, que vienen acá, íntimos amigos en la escalera y después suben acá, cómo ha actuado Adame, cómo ha actuado el Rey que a mí se me cayó para siempre”. Laura Bozzo

Agregó: “No hay que actuar, los demás que se ponen para sacar rating y porque no les queda más que hacer de payasos a insultar y ofender y eso no se debe hacer, hay que hablar con clase”.

Laura Bozzo dijo:

Este pinche teatro todo mal armado ya me dio hueva bola de payasos!!!

Este pinche teatro todo mal armado ya me dio hueva bola de payasos!!!

Ya están desquitando el sueldo y tratando de subir el rating

¿Quién es el salvado de este domingo 23 de febrero en ‘La casa de los famosos All-stars’?

Luego del tan controversial domingo de salvación y posicionamiento, llegó el momento de que Caramelo tomara una decisión. ¿A quién salvó?

Frente a las cámaras de ‘La casa’, Caramelo tomó la decisión de salvar a Niurka, tal como se especuló en las redes sociales.

Por esta razón, los famosos en peligro de salir son:



Varo

Diego Soldano

Rosa

Carlos