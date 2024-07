Laura Bozzo, solo un mes en Venga la alegría ¡y ya nadie la soporta!

El 1 de agosto se cumple un mes de la llegada de Laura Bozzo al matutino Venga la alegría. Fue recibida con gran expectativa por su alta popularidad y con la esperanza de subir el rating del programa. Sin embargo, nos enteramos de que las cosas no han salido como se esperaba para la productora de esta emisión, Maru Silva.

Una fuente que trabaja en el programa nos dijo: “La contratación de Laura estuvo llena de polémica. Los demás conductores no estaban de acuerdo por su personalidad explosiva. Desde hace tiempo el rating estaba muy bajo. Tuvieron que aceptar con la confianza de que venía del exitoso MasterChef Celebrity, donde fue una de las figuras estelares. Esperaban que la audiencia se incrementara y eso no ha ocurrido”.

Aunque jamás pensaron que fuera tan pronto, los problemas comenzaron: “No habían pasado ni 3 días cuando Laura calló de forma grosera a Mauricio Barcelata en una mesa redonda de brujería. La gente en las redes sociales se la acabó. Para no hacer más grande todo, Mauricio dijo que había sido una confusión de Laura, pero que no se había sentido ofendido y que la apreciaba mucho desde hace años”.

Checa: LCDLFM: Mariana Echeverría tiene descuido ¡muestra de más en la transmisión en vivo!

Han tratado de incorporarla a otras secciones pero no la quieren / Instagram: @laurabozzo_of

Esto sí afectó la convivencia de Laura con los demás integrantes del matutino: “A raíz de eso la mayoría ha preferido tomar distancia. Si bien son súper educados y la saludan y le contestan cortésmente, en realidad evitan platicar con ella. No están interesados en ser sus amigos y no la piensan incluir en su grupo”.

Le preguntamos a nuestra fuente si Laura ya se dio cuenta de esto y nos dijo: “Por supuesto. Pero ella dice que es Laura Bozzo, una estrella conocida a nivel internacional y que no necesita de ellos. Eso sí, en redes sociales intenta que no se vea. Ha subido unas historias a Instagram en las que aparece con sus compañeros para que la gente no se dé cuenta del rechazo”.

La participación de Laura fue anunciada con bombo y platillo, pero aparece muy poco. Solo algunos días a la semana con su sección ‘Una historia que contar’: “La intención de la productora era incorporarla a más secciones y dinámicas, pero entre el rechazo que la gente ha mostrado, que los conductores no la quieren ver mucho en el estudio y que a Laura tampoco le interesa estar en los juegos, se ha tenido que cancelar este plan de ampliar su participación”.

No te pierdas: Conductores de Venga la alegría se despiden entre lágrimas ante cambios en el matutino

Su sección no pasa muy seguido y los televidentes están confundidos sobre su participación / Instagram: @laurabozzo_of

Laura Bozzo no ha dado resultados para VLA, aseguran

Mucha gente pide en redes sociales que salga del programa. Nuestra fuente nos dijo: “Es una posibilidad fuerte. El rating no ha subido con ella. Los videos de sus secciones en YouTube no tienen tantas vistas como otras secciones. En cambio, abundan críticas de la gente diciendo que la quiten o que cuando ella sale le cambian de canal. También hay quienes la alaban, pero la mayoría la critica”.

“La productora le tiene mucho cariño porque trabajaron juntas desde que ambas estaban en Televisa, pero la presión está presente. Dos de las figuras más fuertes de Azteca, Pati Chapoy y Rocío Sánchez Azuara, la rechazan totalmente. Laura ha dicho que detesta a Pati y que en el pasado le hacía la vida imposible, que mandó a que le quemaran el cabello. Por su parte, Rocío acusó a Laura de que en una ocasión intentó agredirla aventándola de las escaleras. Acusaciones muy serias”.

Nuestra fuente concluyó: “Laura dijo que va a participar en la próxima edición de La casa de los famosos All Stars de Telemundo. Pero eso será hasta el próximo enero. Habrá que ver qué pasa mientras”.

Para más notas exclusivas como esta, corre por la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas!

Mira: Mark Tacher confirma su salida de ‘Sale el sol’ ¿Va a la competencia?