LCDLFM: Esposa de Arath de la Torre asegura que el conductor aceptó entrar al reality por crisis de dinero

En una reveladora entrevista para el programa ‘Sale el sol’, Susy Lu, esposa de Arath de la Torre, ha sacado a la luz detalles sobre la participación de su esposo en el reality show ‘La casa de los famosos México’.

Lu ha desmentido las afirmaciones del conductor Adrián Marcelo sobre la supuesta opulencia de la familia y ha confesado que Arath se encontraba en una difícil situación económica antes de entrar al programa.

Adrián Marcelo y Arath de la Torre / Captura de pantalla

Esposa de Arath de la Torre asegura que el conductor aceptó entrar al reality por crisis de dinero.

Lu ha aclarado que la decisión de Arath de participar en ‘La casa de los famosos México’ se debió principalmente a la necesidad de trabajar y mejorar la situación económica de la familia. La actriz ha enfatizado que su esposo no vive en la opulencia, como ha sugerido Adrián Marcelo, y que la participación en el reality fue una decisión difícil pero necesaria para mantener a su familia.

“Esto de ‘La casa de los famosos México’ es un trabajo y si lo tomó, es porque necesitaba el trabajo. No les voy a decir que no. Es un trabajo y sí es verdad que estábamos pasando por una situación difícil y todo este tiempo lo que ha hecho es salir a trabajar para sacar a la familia adelante”.

Susy Lu, esposa de Arath.





Finalmente habló sobre los rumores sobre la posible salida de Arath del programa y ha asegurado que no ha recibido ninguna información oficial al respecto. Sin embargo, ha reconocido que la crisis de ansiedad de su esposo generó preocupación sobre su continuidad en el reality.

“Los escuché hasta ahorita (los rumores) a las 4 am que me desperté. La verdad no sé. A mí no me han dicho nada. Me imagino que ya sabría (en caso de que fuera verdad). Yo quisiera que él supiera el cariño que le tienen”, manifestó.

Arath de la Torre ya había hablado de sus problemas económicos. Esto dijo en ‘La casa de los famosos México’

Fue a principios de agosto que el conductor se sinceró con las cámaras de La casa y confesó al público que económicamente la ha pasado difícil, sobre todo para las escuelas de sus hijos.

Arath de la Torre “Tuve que vender mi coche para pagar las inscripciones de mis hijos. Lo vendí en un día, desesperado, llorando, pero no importa. Cuando uno se muere, no se lleva nada”

A pesar de reconocer el mérito de otros participantes más jóvenes, argumentó que su propia necesidad del premio era más apremiante.

“A veces no encajo con los hombres de aquí, especialmente porque son jóvenes. Sería injusto. Hay gente valiosa aquí y merecen ganar, pero no es que no lo merezca. El dinero no le cae mal a nadie y créanme que lo necesito, pero si no se da, no pasa nada. De todos modos sigo igual”, puntualizó.