Ricardo Peralta: Mánager del influencer, ¿critica su participación en LCDLFMX? ¿Dejará de manejar su carrera?

La casa de los famosos México ha dado mucho de qué hablar en redes sociales por los comentarios y actitudes de sus integrantes, quienes han sido duramente criticados.

Este ha sido el caso de Ricardo Peralta, quien, a pesar de ser uno de los favoritos cuando se anunció su participación en el reality de Televisa, actualmente se puede notar que la forma en cómo lo percibe el público ha cambiado drásticamente. Prueba de ello sería la disminución considerable de seguidores que ha tenido su cuenta de Instagram. Pasó de tener más de 1 millón de seguidores a 893 mil. Además, muchos internautas han expresado en redes que ya conocen la “verdadera cara” del influencer por sus polémicos comentarios.

Hace unas semanas, Ricardo Peralta insinuó que Arath de la Torre le había hecho comentarios homofóbicos por su vestuario. La audiencia no le creyó que Arath estuviera en contra de la comunidad LGBT+ y un grupo de defensa de la comunidad se deslindó de Peralta por utilizar como estrategia la bandera LGBTQ+. Tras este incidente, el influencer perdió una gran cantidad de seguidores, y posteriormente, su cuenta oficial de Instagram fue cerrada.

Después del incidente, su agencia lanzó un comunicado lamentando lo dicho por Ricardo Peralta y se deslindó de sus declaraciones y acciones.

Hace unos minutos, Ricardo Peralta volvió a meterse en aprietos, ya que habría sido vetado de los Premios MTV MIAW Latinoamérica por realizar un comentario desafortunado sobre la premiación. Dale clic aquí y entérate de todos los detalles.

Mánager de Ricardo Peralta habla sobre su participación en La casa de los famosos México

Hace unos días, Pablo Ahumada, mánager de Ricardo Peralta, concedió una entrevista al programa de radio La caminera, conducido por Tania Rincón, Fran Hevia y Fer Gay, en la que habló sobre la participación de Peralta en La casa de los famosos México.

Ahumada reveló que la negociación para que Ricardo participara en el reality show comenzó a finales del año pasado.

Pablo Ahumada “Esta fue una negociación que empezamos el año pasado, como por ahí de noviembre. En un principio, Ricardo no quería, yo quise que hiciera el proyecto porque, al final del día, vimos todo lo que fue la primera temporada... yo pensé que iba a ser muy parecida a esta, y al final aceptó”.

YT: Canal 5

Sin embargo, Ahumada expresó su desacuerdo con algunas de las actitudes de Ricardo durante el show: “La verdad no estoy de acuerdo con cómo ha jugado el juego. No estoy de acuerdo en muchas de las actitudes que ha tenido, pero al final del día creo que en este trabajo soy profesional y tienes que estar tanto en las buenas como en las malas, y ahorita estamos en las malas”.

El mánager también reconoció la dificultad del reality y mencionó cómo este ha afectado a Ricardo: “Este reality en especial es muy complicado y no me puedo poner en sus zapatos porque siempre pongo de ejemplo, si yo estuviera en ese reality me hubiera sacado a la primera… pero creo que este reality sí ha sacado lo peor de Ricardo, y (a) su salida habrá que hablar con él, para ver qué va a pasar”.

Finalmente, Ahumada aclaró que, debido a las condiciones del contrato, no pueden comunicarse con Ricardo ni tomar decisiones precipitadas: “Yo no le puedo dar la espalda y no puedo tomar una decisión él estando dentro. Tengo que esperarme hasta que salga. Tengo que hablar las cosas de frente en privado con él y llegaremos y tomaremos una decisión, lo que tenga que pasar. No tenemos nada de comunicación. De hecho, por contrato, no te puedes salir. Todo mundo dice ya sáquenlo, ya es momento de que salga, pero pues no podemos sacarlos, o sea no”.

De acuerdo con lo dicho por Pablo, habrá que esperar a que el influencer finalice su participación en ‘La casa’ para saber si lo seguirá manejando o de plano le renuncia. ¿Qué pasará?