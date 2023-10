Le llueven halagos a Michelle Rodríguez al presumir su nueva figura en bikini

Después de que René Franco criticara a Michelle Rodríguez por ‘normalizar’ su peso y después sorprender al bajar drásticamente de peso, comentando: “Michelle, no mami blue. Es un asunto de salud, no es un asunto de política. No tienes que quedar bien con nadie por acomodar tu peso. Ya que te hayas metido en un discurso de que así estabas bien. No, no estabas bien”; la actriz sigue dando muestra de su contundente adelgazamiento.

En su cuenta de Instagram, Michelle se mostró como pocas veces en un bikini negro en las playas de Cancún.

“Dicen que el mar cura, pues yo hoy le agradecí y le pedí por todos los que han sostenido mi mano cuando mi sonrisa se ha escapado, por los que me han secado mis lágrimas y han tomado fuerte mi mano al paso. Le agradecí por la paz y el amor que siento. Soy muy afortunada”, escribió junto a las fotografías.

Después de compartir las imágenes, Michelle recibió halagos en los comentarios y los internautas le dejaron mensajes como: “Mich siempre ha tenido su belleza, absténganse de decirle que hoy se ve más guapa que antes solo por estar delgada”, “ay, qué preciosa”, “si un cambio te hace sentir feliz, adelante. Si así eres feliz, igual, solo tenemos una oportunidad de vivir y esa solamente hay que aprovecharla, no quedes debiéndote nada, después lamentamos no haberlo hecho. ¡Bendiciones y salud a tu vida! Eres inspiración para muchas mujeres”, “no te ando soportando de lo guapísima que te ves”.

Aunque se dividieron opiniones, pues algunos piensan como René Franco y le escribieron: “Me quedé en cuando eras feliz defendiendo la obesidad ¿qué pasó?”, “¿pues no que mucho amor propio y que abajo la gordofobia y que apoyas tu cuerpo tal y como eras? ¿Por qué de repente bajas de peso? ¿Dónde quedó el autoestima y el amor propio? Ese es el problema contigo, si defiendes algo sostenlo y manténte con ese pensamiento. Nada más dices que por salud, si antes ni te importaba y ahora resulta que sí te interesa tu salud”.

Michelle Rodríguez presume en bikini negro su nueva figura tras su pérdida de peso / Instagram

Mientras que otros estuvieron en desacuerdo con la apariencia actual de la actriz y le expresaron: “Ay Mich, siempre fuiste una más del montón que hablan del amor propio y terminan operándose”, “ay no, flaca no, te dejo de seguir, bye”.

¿Qué dijo Michelle Rodríguez sobre su peso?

Los comentarios hacia Michelle Rodríguez sobre su peso la han perseguido durante mucho tiempo, así que se dedicó a defender el sobrepeso al recibir ataques porque el público consideraba que la actriz no sería apta para posar en bikini o en proyectos internacionales que mostraran la moda, como lo hizo en septiembre de este año, siendo la portada de una revista de publicación internacional.

Michelle enfatizaba que se sentía cómoda con su cuerpo invitando a la sociedad a dejar a un lado los estereotipos y la gordofobia, lo que ha sido contradictorio con su actual pérdida de peso.