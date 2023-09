Lewis Howes: ¿Quién es el prometido de Martha Higareda y cómo fue su historia de amor?

Durante mucho tiempo, Martha Higareda fue señalada como “la manzana de la discordia” en el rompimiento entre Lewis Howes y Yanet García.

El pasado 9 de septiembre, Martha Higareda sorprendió a todos al compartir que se había comprometido con su novio, Lewis Howes, en una romántica pedida de mano frente a miles de personas.

Durante una de sus conferencias en Columbus, Ohio, Howes se arrodilló en el escenario y le pidió a la reconocida actriz que fuera su esposa.

“¡Dijo que SÍ! ¡Sueño hecho realidad! ¡Gracias por hacer este momento tan especial en mi ciudad natal en Ohio! Martha Higareda ha traído tanto amor y alegría a mi vida y no puedo esperar a ver lo que creamos juntos, amor”, expresó Howes mediante Instagram.

La publicación ha recibido más de 400 mil me gusta y numerosas felicitaciones por parte de los internautas. Pero ¿quién es Lewis Howes? Aquí te platicamos un poco más del futuro marido de Martha Higareda, así como su romántica historia de amor.

¿Quién es Lewis Howes?

Lewis Howes nació un 16 de marzo de 1983, en la Ohio, Estados Unidos. Durante su juventud, llegó a ser un grande del futbol americano en la Arena Football League. Sin embargo, una lesión lo alejó de su sueño de continuar su carrera en la NFL.

Tras esto, fundó empresas relacionadas con el deporte y el marketing en redes sociales. Además, se convirtió en coach motivacional y escribió libros como The School of Greatness y The Mask of Masculinity, los cuales se convirtieron en un éxito total en Estados Unidos.

Actualmente, está a cargo del pódcast The School of Greatness, donde aborda diversos temas de negocios y superación personal.

Martha Higadera y Lewis Howes se comprometen / Instagram

Su romance con Martha Higareda

En su momento, Martha Higareda relató que conoció a Lewis Howes durante un evento de networking en Los Ángeles, California. De acuerdo con su historia, la conexión entre ellos fue instantánea, pues tenían muchas cosas en común.

A partir de ese encuentro, comenzaron a platicar de manera ocasional, principalmente por redes sociales, pues, en aquel entonces, Howes estaba en una relación con Yanet García, mejor conocida como La chica del clima en México.

Tras el rompimiento de la pareja, la actriz y el empresario comenzaron a frecuentarse y, con el tiempo, iniciaron su relación.

“Vi que ya no estaba con nadie y entonces contesté, porque, bueno, yo así soy. Yo estaba en Tulum y él en Playa del Carmen, entonces me mandó un mensaje por Instagram para invitarme a bailar salsa y yo en ese momento estaba en clases de eso”, expresó en una entrevista sobre su primer encuentro de “ligue” en 2021.

Si bien, Martha Higareda dejó en claro que no fue la “tercera en discordia”, tal parece que García no opinó lo mismo, pues, en su momento, afirmó que su ex había salido con la actriz justo a las dos semanas de haber terminado su noviazgo.

“Terminé con mi ex y a las dos semanas ya estaba en Tulum con Martha”, indicó en sus redes sociales. Muchos interpretaron este mensaje como un “reclamo” hacia la mexicana por no haber “respetado su ruptura”.

