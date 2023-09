Martha Higadera y Lewis Howes se comprometen en pleno escenario ¡Habrá boda Yordi!

¡Las campanas suenan! Con cientos de personas como testigos de su amor, Martha Higadera dijo que ‘sí’ a la propuesta de matrimonio que le hizo su novio, Lewis Howes la tarde de este sábado 9 de septiembre en un escenario de Ohio.

El exatleta profesional compartió en su cuenta de Instagram un pequeño video del romántico momento en el que le pide a la actriz que sea su esposa durante una de sus conferencias.

“She said yes. Dream come true. Thank you for parking this moment so special in my Home Town in Ohio (Ella dijo que sí. Sueño hecho realidad. Gracias por hacer este momento tan especial en mi ciudad en Ohio)”, se puede leer.

“Martha Higareda has brought so much love and joy to my life and I can’t wait to see what we create together amor (Martha Higadera ha traído tanto amor y alegría a mi vida y no puedo esperar a ver lo que creamos juntos amor)”, agregó.

Martha lució un vestido en color azul rey con unas zapatillas en color dorado para esta gran ocasión. Mientras que Lewis traía puesto un pantalón color mostaza con una polo en color negro.

Martha Higadera y Lewis Howes se comprometen / Instagram

Ambos estaban dando una conferencia cuando de pronto Lewis le pidió a Martha a ir al centro del escenario para poder hincarse y sacar de su bolsillo un anillo.

Al verlo arrodillado, Martha no pudo evitar romper el llanto y rápidamente aceptó la propuesta de su ahora prometido.

Martha Higadera y Lewis Howes se comprometen / Instagram

Ambos cerraron este increíble momento con un beso y gran abrazo entre aplausos y gritos de las personas presentes.