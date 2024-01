Los famosos luchan con todo para conseguir followers. A veces, a costa de sí mismos

Algunos famosos han sido trending topic por suerte y otros por sucesos personales que se hacen públicos.

Sin embargo, hay celebridades que provocan ser tendencia para seguir vigentes en la mente del público y están dispuestas a todo para conseguir seguidores y popularidad.

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja

Este es el caso de los influencers Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, quienes se volvieron virales en octubre pasado, cuando escenificaron una supuesta InfidelIdad del cantante. Esta noticia ocasionó controversia entre los fanáticos, e hizo estallar las redes sociales de ambas celebridades con comentarios negativos y positivos.

Sin embargo, la gente no se esperaba que, al poco tiempo, Loaiza lanzara su nuevo sencillo: ‘Mal hombre’, el cual generó más de 69 millones.

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja habrían mentido / Redes sociales

Charlotte Lascurain

Charlotte Lascurain se convirtió en tendencia cuando comentó que le quitaría el esposo a Kimberly Irene.

Una declaración que generó muchos problemas. Al poco tiempo, la Perdida se lo reclamó en tono retador detrás del escenario en los MTV Miaw awards 2023. Charlotte nos confeso:

“Yo dije que me gustaba Oscar. Debo contesar que me arrepiento mucho. Solo lo dije para crear polémica, y que los medios hablaran de ella y de mi, y por supuesto subir mis seguidores”.

Las influencers discutieron por el amor de Oscar Barajas / TikTok: @charlotte_lascurain15

Por su parte, Kimberly Irene también se ha visto envuelta en escándalos. El 7 de enero se viralizó una transmisión que hizo desde una habitación de un hotel en Mérida, en la que acuso a su esposo de haber consumido drogas y de haberla violentado.

Poncho de Nigris

Poncho de Nigris es otro famoso que se ha vuelto polémico por las estrategias de marketing que usa para generar controversia. Una de ellas es Keeping up con los Denigris, su canal de YouTube en el que su familia muestra su día a día. Sin olvidar que el pasado 11 de enero publicó una foto con la cara al parecer golpeada.

Esto preocupó a todos sus seguidores, pero el pie de foto decia: “Me encontré a mi mamá, a Adrián Marcelo y a Alfredo Adame y se me vinieron todos juntos”. El comentario ocasionó reacciones divertidas de su público y de amigos famosos de la farándula.

Facebook @PDenigrisOficiaal

Poco después él confirmó que todo se había tratado de una caracterización para una grabación. La broma tuvo un alcance de más de 250 mil likes en Instagram y más de 7mil en Facebook.

Doña Lety, mamá de Poncho de Nigris

Leticia Guajardo, mamá de Poncho ha buscado beneficiarse de las redes sociales. Su forma de hacerlo es muy diferente a la de su hijo: genera problemas con el cantante para obtener popularidad.

Fue el mismo intérprete de '¿Putaz0$ o qué?’ quien confirmó esta teoría en una entrevista: “Yo creo que ella habla de mí porque obviamente se beneficía de los seguidores, la invitan a programas. Lo hace para llamar la atención, pero no sabe que me hace mucho daño. Soy su hijo, no su enemigo, y lo tiene que entender”, comentó.

Wendy Guevara y Nicola Porcella

Wendy Guevara y Nicola Porcella, quienes formaron una amistad muy sólida y se convirtieron en la pareja que cautivo a millones de personas, han sabido aprovechar la situación para generar material juntos y volverse virales. Un ejemplo fue el día en el que se dieron un beso en el balcón del Flow Fest 2023. Esto no pasó desapercibido en redes sociales y los colocó en los primeros lugares con el hashtag #Wencola.

¡Hasta beso hubo! / TikTok: @tiny.664







Paolita Suárez

Paolita Suárez se posicionó como una de las influencers más vistas en los últimos días. La integrante de Las perdidas fue hospitalizada de emergencia a causa de los presuntos golpes que le habría propinado su ahora expareja, José de Jesús, al día siguiente de haberle pedido matrimonio en un bar. Esto conmocionó a muchas personas y la convirtió en trending topic, con un impacto en su cuenta de Instagram, que subió a más de dos millones y medio de seguidores. Solo el video en el que se le ve el rostro lastimado tuvo más de 20 millones de visualizaciones.

Paolita Suarez del compromiso al hospital video / Captura de pantalla

José de Jesús, por su parte, indicó que la propuesta de matrimonio era solo una broma: “De hecho, esa propuesta (de matrimonio) era falsa. Ella me dijo que yo llegara con el anillo, que era una broma que me había dicho que yo hiciera, como para hacer publicidad para ella. Esa vez me dijo que ella traía un anillo y me pidió que me fuera para allá".

Karely Ruiz y Pablo Perroni

Además, están las celebridades que lucen sus cuerpos para alcanzar el mayor número posible de seguidores.

Tal es el caso de Karely Ruiz y Pablo Perroni, quienes han optado por consentir a sus fans con fotografías sensuales en las que dejan su cuerpo al descubierto, volviéndose deseables por muchas personas.

Karely Ruiz ha recurrido a implantes de seno / Instagram: @karelyruiz

Experiencias mortales

Otros casos a los que no les ha ido bien fueron la modelo Madalyn Davis, quien intentó tomarse una foto en un amanecer a la orilla de un acantilado en Australia. Esta no se sostuvo bien y perdió la vida al caer. El creador de contenido, Wu Yongning, mejor conocido como el hombre araña, cayó de un edificio de 62 pisos en 2017. Al tratar de realizar un truco al borde del edificio perdió fuerza y cayó al vacío, dejando huella en la memoria de muchos de sus fanáticos.

Lizbeth Rodríguez

También está el caso de Lizbeth Rodríguez, quien aseguró tener una relación sentimental con Celia Lora.Esto fue negado por la hija del cantante Alex Lora.

En una entrevista para el programa ‘De primera mano’ dijo haber pedido una orden de restricción a la influencer:"Sí. vo se la mandé. le mandé una “Sí, yo se la mandé, le mandé una notificación que no, no dio la cara. Mi abogado le habló. No sé si ella cree que todo es broma o qué. O se le hizo chistoso”.

Además, argumentó que Rodríguez lo hizo para colgarse de su papá: “Cometí el error de presentarle a mi papá y en ese momento (ella dijo) ‘es mi suegro’. Y aunque fuera cierto, se vería pésimo, se vería trepadorsísima.Se vería interesadísima” Elvideo que publicó Lizbeth llegó a más de300 mil likes.

