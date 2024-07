Luciana Sismodi, ¿tan guapa y soltera?, nos habla de su ruptura con José Ron

Una de las conductoras más guapas y talentosas es Luciana Sismondi quien, además de brillar en Telehit con su propio programa, está a cuadro en Cuentámelo ya!.

La también actriz argentina nos platicó cómo se siente en este momento de su vida: “Me siento muy agradecida con las oportunidades que he recibido de Televisa. Me encanta entrevistar a los cantantes y no solo conocer las canciones que se vuelven tan populares, sino conocerlos a ellos, su faceta humana. Desde niña me gustó hacer entrevistas y qué mejor que hacerlo con Televisa. Yo veía sus telenovelas y programas con mi abuela en Argentina”.

Se siente muy satisfecha con lo que ha logrado en su carrera: “Hay veces que no caigo. Lo soñaba de niña y ahora me llena de emoción. La primera vez que entré a Televisa hace 5 años se me cayó una lágrima. Para mí no tiene precio que ellos confíen en mí. Se siente algo hermoso en el corazón”.

¿Cómo te encuentras ahorita sentimentalmente? “Estoy muy feliz. Es un momento de mi vida en que todas las áreas de mi vida están plenas. No estoy de novia ahorita, pero mi corazón está muy bien. Evolucionado. Cuidado”.

Entre 2021 y 2023 Luciana sostuvo una relación con el actor José Ron

Vivían juntos y tenían planes a futuro. Inesperadamente esa relación terminó. Aunque los dos han sido muy herméticos para hablar de esta ruptura, Luciana nos dijo: “La vida es un ciclo. Uno va creciendo, evolucionando. Yo estoy muy agradecida con todo lo que tuve que pasar, y para adelante. Como dice el dicho: ‘Para atrás, ni para agarrar vuelo’”.

En cuanto a las razones del fin de la relación, nos reveló: “Estoy muy enfocada en mi trabajo. Eso es algo que él y yo sabemos. Yo le deseo todo lo mejor porque lo quiero mucho a él y a su familia. Ahorita estoy enfocada en mí. En todo lo que me está pasando. Para mí, siendo de otro país, trabajar aquí es un sueño hecho realidad. Mi cabeza está enfocada en mi trabajo y en dar lo mejor de mí y seguir creciendo”.

Se comentó que José quería tener hijos y ella está concentrada en su carrera. Luciana declaró: “Tener hijos para mí es un gran anhelo, pero no es lo que quiero ahorita. Dios dirá cuándo. Por supuesto que es un gran sueño tener mi propia familia. Esa no fue la causa”.

¿Hay posibilidades de reconciliación con él? “No. Yo lo quiero mucho, pero no”.

Hace tiempo Luciana nos había contado que había adoptado tres perros con José, por lo que le preguntamos si los puede seguir viendo y nos contó: “Rescatamos a tres. Lamentablemente, uno ya falleció y quedamos en el acuerdo de que él se los quedaba. Yo los visité un tiempo, pero pues ya no”.

Finalmente, Luciana nos dijo qué espera en su carrera: “Sigo en Cuéntamelo ya!, que para mí es también un sueño cumplido con un grupo maravilloso de compañeras que me han dado un apoyo excepcional y me hacen sentir como en familia. Sigo preparándome y estudiando para dar siempre lo mejor para el público. Ojalá después pueda volver a la actuación, como lo hice en la telenovela Pienso en ti. Ahorita la conducción me tiene fascinada”.

