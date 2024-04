Lucila Mariscal ya perdonó a su nieto, Andrei, por abrir su página azul

Luego de que Andrei, nieto de Lucila Mariscal, revelara a TV Notas que su abuelita lo había corrido de la casa al enterarse que había abierto su cuenta de la página azul y que lo había hecho por necesidad ya que tuvo cáncer en la vejiga, la querida actriz nos contó que ya lo perdonó y que no le ayuda económicamente, ya que la página todavía no le reditúa.

“Yo ya lo perdoné. Él ya es un hombre y puede decidir en su vida lo que mejor le parezca. Estaba yo muy molesta, porque yo desde 1991 dejé de forn1c4r (risas). Nunca he metido un hombre a la casa, ni me he drogado, tomado y he llevado una vida sana, limpia y honesta siempre”.

“Cuando yo me enteré lo que estaba haciendo le dije: ‘Deberías de buscar mejor otro lugar donde vivir, porque ¿cómo le vamos hacer con eso en lo qué te metiste?’. A mí me hizo sentir muy incómoda. Porque uno se entera hasta sin querer. Ya no me acuerdo si alguien me lo dijo o porque yo lo escuché de él hablando por teléfono. Ya no sé”.

“Es muy difícil estar en el medio artístico y no corromperse. La corrupción está a todo lo que da en el medio en el que yo me desenvuelvo. Pero ya lo hizo. Yo no entiendo a las personas que se meten a eso. Ahora sí que, es muy su gusto y su vida. Yo lo que hago son TikTok, chistes, en vivos… y no tengo idea de cómo se maneja eso del Only”.

Le preguntamos si su nieto le ayuda económicamente como él da entender y nos dijo: “No, yo creo que todavía no genera eso para que me ayude o no sé. Te digo que no sé nada de eso. Él ha mantenido su enfermedad. De lo del cáncer él nunca ha querido que yo lo acompañe al doctor. Yo quería acompañarlo desde un principio para que lo trataran mejor”.

“Me dan ganas de llorar, pero ya ni modo. Lo quiero como si fuera mi hijo. Ya llevamos dos años tranquilos y todo iba muy bien, de hecho nos llevamos bien y no hay problemas. Pero él es inteligente, está preparado y sabe lo que hace”.

