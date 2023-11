Luis Miguel: Así está viviendo el primer concierto de el Sol en la Arena Ciudad de México

No hay plazo que no se cumpla y este lunes 20 de noviembre fue el primer concierto de Luis Miguel en la CDMX. Tendrá 7 fechas y, como era de esperarse, todas ya registran sold out.

Alrededor de las 9:15 de la noche de este lunes festivo, las luces en la Arena Ciudad de México se apagaron para que Luis Miguel apareciera por debajo del escenario ante la ovación de las más de 20 mil personas que llenaron el recinto.

Vestido elegantemente de negro y luciendo espectacular inició con los temas “Será que no me amas”, “Amor, amor, amor” y “Suave”.

Así se está viendo el primer concierto de la Ciudad de Méxcio / Francisco Mancera

El momento de las baladas rompecorazones llegó con “Culpable o no” y “Hasta que me olvides” con las que Luis Miguel puso a cantar a todos.

Los boleros llegaron con “Por debajo de la mesa”, “No sé tú" y “Somos novios”, entre otros.

¡ESPECTACULAR! 🌟 Así arrancó #LuisMiguel su concierto en la Arena Ciudad de México con los hits “Será que no me amas” y “Amor, Amor, Amor".

No podían faltar sus duetos virtuales con Michael Jackson y Frank Sinatra con los temas “Sonríe” y “Come fly with me”.

La fiesta aún no termina, pero ya lo escuchamos interpretar “La bikina” y “La media vuelta” acompañado de mariachi.