Luis Miguel no solo convive con las hijas de Paloma Cuevas, también con los suyos; aseguran

El cantante mexicano no es conocido por ser un padre presente.

Lucía Miranda, esposa de Hugo López, uno de los managers que llevó a Luis Miguel a la fama en sus inicios, dio algunos detalles de la relación del cantante con sus hijos en una reciente entrevista para De Primera Mano.

Esto después de que a Luis Miguel se le ha acusado de no ejercer una paternidad responsable y totalmente ausente. Incluso su expareja, Aracely Arambula entablado un proceso judicial contra el cantante debido a que no les da la manutención correspondiente.

Sin embargo, estas nuevas declaraciones, dejan bien parado al cantante, pues Lucía Miranda, asegura que sí los ha visto.

‘Sé que #LuisMiguel ve a sus hijos de vez en cuando’ EN VIVO Viuda de exmánager de #LuisMiguel, #LucíaMiranda asegura que el cantante mantiene contacto con sus hijos #DePrimeraMano👌: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/68PSDGF5ob — De Primera Mano (@deprimeramano) May 23, 2023

“Es un tema delicado, no soy la persona, a lo mejor, para hablar. Sé que él los ve, de vez en cuando, pero eso no lo sabemos, ni tampoco se va a decir. Pero no puedo decir mucho. Se entiende lo que quiero decir”, afirmó.

Y resaltó lo que se ha hablado de él, sobre todo ahora que se le ve muy enamorado de Paloma Cuevas y conviviendo con las hijas de su pareja:

Aracely Arámbula arremetió en contra de Luis Miguel en plena conferencia de prensa. / Instagram: @aracelyarambula / Twitter: @ClarissaLMfan

“A veces la gente habla un poquito mal de él por su forma de ser, porque aunque no parezca, es bastante introvertido. Nunca quiso hablar de la familia, de todo lo que vivió, pero puedo decirles a ustedes que sé todo lo que ha sufrido, como buscó a su mamá y lo que ha hecho durante muchos años” finalizo.

Luis Miguel luce muy feliz en compañía de la familia de Paloma Cuevas / 305shock y Grosby Group

lu