Luis Miguel recuerda a Marcela Basteri en plena celebración del Día de las Madres; ¡internautas se conmueven!

En plena celebración del Día de las Madres, el famoso cantante Luis Miguel encendió las redes sociales al compartir una foto con su madre.

Y es que como te lo hemos de contado últimamente, ‘El Sol De México’ tienen los ojos puestos del mundo encima, no solo por su amorío con Paola Cuevas, sino por el tour que está por comenzar y del cual poco a poco ha revelado detalles.

En ese contexto y con la atención encima, el artista sorprendió a todos al compartir una bella foto a lado de Marcela Basteri su madre, quien desapareció a finales de los 80, marcando la vida del cantante y sus hermanos.

Aunque no compartió un mensaje en torno a la foto, las redes se encendieron al recordar que ese tema es uno de los más difíciles que ha enfrentado Luis Miguel a lo largo de su vida:

“Está la primera y única vez de la vida que Luismi comparte una foto relacionada más a su vida que a su trabajo”, “Tu madre estaría orgullosa del tremendo artista que eres”, “No existe amor más puro e incondicional que el de una madre por sus hijos. Una parte de ella está dentro de ustedes”, “Me sobra juventud, me muero por vivir, pero me faltas tú", "¡La reina! Dios la bendice donde quiera que esté", “Me mataste con esa foto”, “Siempre presente en miles de corazones”, comentaron usuarios.

Existen múltiples teorías sobre lo que pasó con la madre del cantante, muchas apuntan a que fue el propio Luisito Rey quien se encargó de desaparecerla / Instagram: @marcelabasteri

¿Qué le sucedió a Marcela Basteri?

La última vez que se le vio con vida a Basteri fue el 16 de marzo de 1985, dentro de una presentación del cantante en el Luna Park en Argentina, se vieron por última vez, luego de estar lejos durante 3 meses.

Incluso el famoso aprovechó para dedicarle una canción, algo que logró conmoverla hasta las lágrimas. No obstante, después de ese día captaron a Marcela saliendo de un banco y desde ese momento no se volvió a saber nada ella.

Marcela fue vista con vida por última vez en 1985, luego de ello no se volvió a saber nada de ella / Instagram: @marcelabasteri

Esto ha sido un misterio que no ha podido ser resulto y es que tal parece que el único que sabía la verdad acerca de su paradero era Luisito Rey, padre del artista, quien no le reveló la verdad ni siquiera en su lecho de muerte.

Pese a que en redes existen muchas versiones sobre el desenlace de Marcela desde que fue asesinada, hasta que vive como indigente, el propio Luis Miguel dio a conocer su versión de las cosas por medio de la serie de Netflix que se encuentra inspirada en su vida.

Lo que relatan es que Luis Miguel descarta la posibilidad de que fuera su madre a quien vieron salir del banco, ya que en realidad se trataba de María, una mujer que cuidaba de ellos cuando eran niños, por lo que de inmediato buscan contactarla, ya que fue la última persona en verla.

El cantante le dedicó a su madre el famoso tema ‘Yo sé que volverás / Instagram: @marcelabasteri

Ella le confiesa que fue extorsionada por Tito Gallego para no revelar nada del último día que vieron con vida a Marcela: “fue Tito... El día de las Matas María recuerda que escuchó gritos y que cuando fue a la casa, Tito le abrió la puerta con la camisa manchada de sangre”.

Luego de ello, los agentes le sugieren que busquen el cuerpo en la casa de las Matas, pero le recuerdan que ya no importa saber como fue, puesto que eso no le devolverá a su madre: "¿cómo saber quién fue? Nunca hay un punto final. La única verdad es que tu mamá se fue. Y yo no creo que ella disfrutara de verte a vos perder tu vida buscándola”.

Es así como Luis Miguel abandona la investigación, aceptando que su madre había dejado este mundo.

