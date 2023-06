Lupillo Rivera aclara si su novia le puso los cuernos con un boxeador de 26 años

Lupillo Rivera y Giselle Soto se dejaron de seguir en redes sociales, lo que generó rumores de una posible separación.

Hace unos días, surgió el rumor de que Lupillo Rivera y su novia Giselle Soto habrían terminado su relación, esto luego de que se confirmara que ambos se dejaron de seguir en Instagram.

El rumor tomo fuerza, luego de que un famoso TikToker, Emmanuel Álvarez expusiera que el motivo de la ruptura, fue debido a que Giselle le habría sido infiel al cantante con el boxeador Fernando Vargas Jr., a quien había ido a conocer personalmente en Las Vegas.

Según el TikToker, Lupillo Rivera habría cachado en infraganti por lo que el cantante habría corrido a Giselle Soto de su casa, por lo cual ya no vivirían juntos y dejaron de seguirse.

En días pasados, trascendió que Lupillo Rivera y su novia Giselle Soto podrían haber terminado, luego de que el cantante la dejara de seguir en Instagram. / Facebook: Lupillo Rivera

Tras los rumores, los conductores de Chisme No Like, le preguntaron vía telefónica a Lupillo Rivera, si esta información es verídica, sin embargo, el cantante no sabía que estaban en vivo y se molestó con los conductores.

“¿La echaste de tu rancho ya?” expresó Ceriani a Lupillo Rivera, a quien llamó durante su programa.

"¿Me tienen en vivo qué rollo? Ceriani no quisiera hablar nada al respecto, no quiero hablar nada de esa onda, no me gusta mover esa onda, me entiendes, yo sé que tienes mi teléfono, pero no quiero hablar”, comentó Lupillo.

Ante su respuesta, Elisa Beristaín le preguntó si aún seguía con Giselle Soto, sin embargo, Lupillo Rivera se quedó en silencio unos segundos y repuso.

“Pues mira, no, no quisiera contestar nada la verdad, la neta Ceriani y Elisa no se me hace buena onda hablar, hay que respetar, hay más adelante hablamos otro día”, dijo Lupillo Rivera, mientras colgaba la llamada.

Fernando Vargas Jr. y Giselle Soto habrían sido cachados por Lupillo Rivera. / Instagram:@fernandovargas_jr

Javier Ceriani intentó comunicarse nuevamente con Lupillo Rivera, quien no contestó la llamada y aseguró que supuestamente esta no sería la primera vez que Giselle habría engañado a Lupillo.

Lupillo Rivera y Giselle Soto se dejaron de seguir en redes sociales, lo que generó rumores de una posible separación. / Facebook: Lupillo Rivera

“Giselle le habría metido los cuernos con el entrenador físico y segundo con el boxeador, la chiquita salió tremendo. Lupillo lo siento que te estés enterado por Chisme No Like, porque está muy fuerte nuestra investigación”, comentó Ceriani.