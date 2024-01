Magaly Chávez arremete contra Alfredo Adame con impactantes revelaciones

Alfredo Adame, siempre da nota y ahora más que esta dentro de La casa de los famosos y es que a tan solo unas horas de haber ingresado al reality, el actor ya tocó el tema del que todos han hablado durante la última semana en las redes sociales: Magaly Chávez

Recordemos que Adame y Chávez mantuvieron una relación que duró apenas poco más de un mes, pero según los internautas el actor no la supera ya que la menciona durante cada entrevistas.

"Goku" y "Magaly Chávez":

Por este clip de Alfredo Adame.pic.twitter.com/GOGmvmgDLX — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 11, 2024

Mira: La reacción de Vadhir y Aislinn Derbez a que José Eduardo será papá

¿Qué dijo de Magaly Chávez?

Alfredo Adame sigue en boca de todos, pues su participación en la edición de Estados Unidos de ‘La casa de los famosos’. Recientemente, dentro de la casa habló sobre su ex pareja Magaly Chávez, en donde aseguró que su supuestamente la había encontrado con ‘premio’, refiriéndose a que tiene aparato reproductor masculino.

“La última (novia) me salió con... En un mes y medio nos dimos tres besos, nunca tuvimos relaciones ni nada y yo veía algo muy sospechoso, muy raro”. Alfredo Adame

Alfredo Adame habla de Magaly Chávez 😱🔥🚨#LCDLF4 pic.twitter.com/KoDzpgBE7H — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 24, 2024

Por si no lo viste: ¡José Eduardo Derbez será papá! Así lo anunció al mundo

Magaly no se queda de brazos cruzados y ya le respondió

Tras las desafortunadas declaraciones de el polémico conductor y actor, Magaly Chávez ofreció una entrevista para el programa de televisión, televisión ‘Chismorreo’ en donde reveló un supuesto detalle íntimo de Alfredo Adame que muy pocos conocían.

“Es una estrategia de él, lo conozco perfectamente, porque lo he escuchado detrás de cámaras y sé de lo que es capaz de llegar a hacer con tal de entrar en un círculo social” Magaly Chávez

En la misma entrevista, la exparticipante del programa ‘Enamorándonos’ dio a conocer que conoce información íntima de Alfredo Adame pues algunas personas cercanas al actor le han confiado que le gustan las mujeres trans.

¡ESCÁNDALO! ¿Adame besó a la Divaza por estrategia? Magaly Chávez reacciona al beso de Adame y la Divaza 😱👇 | 📺 #Chismorreo pic.twitter.com/ai1TsT5m6X — Chismorreo (@ChismorreoTv) January 25, 2024

“Hay cosas que me han contado compañeros y amigos muy cercanos a él, que le gustan los transexuales (sic), que le gusta contratar a chicas así. No me espanto, de ninguna manera. Vienen de fuentes muy cercanas, amigos de él, compañeros de él de hace mucho tiempo”. Magaly Chávez

Además mencionó que ella no sabe si es real o no y que actualmente la vida de Alfredo Adame para ella no es de su interés.

“Pero yo no tengo por qué andar ventilando su vida, no sé si sea cierto y ni quiero comprobarlo, ni me interesa. Es un tipo que no me interesa lo que haga ni su vida, ni mucho menos” Magaly Chávez

¡ENAMORADOS!



Magaly Chávez, ex participante de enamorándonos y Alfredo Adame están muy enamorados y planean casarse. pic.twitter.com/p2c17OBg3z — La Comadrita (@lacomadritaof_) March 3, 2022

Mira: Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se enteran de que serán abuelos y las lágrimas no faltaron