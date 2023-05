Magaly Chávez manda a terapia a su ex, Alfredo Adame, y da detalles de la demanda en su contra

Magaly Chávez reveló que le da gusto que Alfredo Adame no represente a la comunidad LGBTTTI+ en la marcha de la Ciudad de México este año.

La expareja del polémico actor Alfredo Adame, Magaly Chávez se sinceró respecto a cómo va el proceso legal en contra de quien fue su pareja, debido al daño moral que le ha provocado al asegurar que ella es una mujer trans y asegurar que tiene pruebas al respecto. Aunque cabe destacar que Magaly aún no interpone la demanda en su contra.

En entrevista para Alan Morales, Magaly explicó que le alegra que este año Alfredo Adame no vaya a ser parte de la marcha del orgullo LGBTTTI+ en la Ciudad de México, debido a que él en diversas ocasiones les ha faltado el respeto o se ha referido despectivamente a los miembros de la comunidad.

“El tener a alguien como representante, que ha señalado a otras personas de transexules, que ha señalado a otras personas y a su propia familia con palabras despectivas y que ha señalado a mucha gente, no nada más de la comunidad, sino de su alrededor y siento que ese tipo de personas lo que tienen que hacer es ir urgentemente a un psicólogo”, inició Magaly Chávez.

Sin embargo, eso no fue todo, pues Magaly, quien fue invitada como reina de la marcha en Nezahualcóyotl, aseguró que próximamente iniciará el proceso legal contra Alfredo Adame, pues está terminando de recabar las pruebas de que el polémico famoso le ha faltado el respeto en varias ocasiones.

“El proceso está ahora si que ya en el horno porque se está cocinando, hay varias pruebas que tengo que presentar de las cuales el señor me ha ofendido y denigrado, me ha culpado y hecho de todo y creo que tampoco nos debemos de dejar. Digo, si estoy representando una marcha que exige respeto, creo que también en mi vida personal, y más si no se la he hecho nada, también exijo respeto”, mencionó Magaly.

Magaly Chávez asegura que demandará a Alfredo Adame para que deje de hablar de ella / Instagram: @magaly_chavezoficial

Así mismo, Magaly detalló que ella no pide dinero o alguna disculpa pública por parte de Alfredo Adame, pues es consciente de que él jamás va a aceptar sus errores y menos públicamente, por lo que lo único que pide es que él deje de hablar de ella. “Busco que el señor se tranquilice, que el señor ya no me mencione, porque el señor me olvide y que alguna vez me tuvo cerca”.

“Es lo único que quiero, yo no necesito ni su dinero, no necesito nada, es más, ni una disculpa pública. Creo que el señor ni lo va a hacer, no tiene la capacidad, no tiene el corazón, no tienen pues esa humildad para decir: ‘me equivoqué y discúlpame’, pero no creo que lo haga; si con su ex mujer nunca lo hizo, menos con alguien que todavía está en su boca. Del señor no espero nada. Lo que yo quiero es que el señor me olvide, se olvide y ya no quiero estar en su boca”, concluyó.

Magaly Chávez busca que Alfredo Adame deje de faltarle el respeto y vaya a terapia / Instagram: @adamegoldenboy

