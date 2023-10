Mamá de Eiza González reacciona al romance entre su hija y Mario Casas: “Me gustaría verla en el altar”

Hasta el momento, Eiza González y Mario Casas no se han pronunciado sobre su romance.

A finales de septiembre, Eiza González y Mario Casas fueron captados disfrutando de unas merecidas vacaciones en Roma, Italia. En las fotos del momento, ambos actores sonreían mientras iban agarrados de la mano.

De inmediato, comenzaron las especulaciones sobre un posible romance. Si bien las celebridades no se han pronunciado hasta el momento, una fuente cercana contó para la edición 1390 de TVNotas que Mario y Eiza llevan tres meses de noviazgo.

Pese a que la pareja ha sido muy reservada, un medio de circulación internaciones publicó unas imágenes donde ambos comparten un tierno beso en la boca, durante un paseo por Tenerife, España.

Por ello, la prensa buscó a Glenda Reyna, mamá de Eiza González, para que diera su postura sobre la reciente relación de su hija. Durante un encuentro afuera de Televisa, Reyna dijo no saber mucho sobre el romance de la actriz.

EXCLUSIVA. Mario Casas y Eiza González: las imágenes más esperadas que confirman su relación 💕 (Contenido para registrados y suscriptores) https://t.co/q3BJjTqBBH pic.twitter.com/y6Wj2sYuk8 — Revista ¡HOLA! (@hola) October 11, 2023

Sin embargo, expresó que su hija está más que feliz en estos momentos: “Jovenazos, de verdad, no tengo nada que decir. Es que qué les voy a compartir, chicos hermosos, de verdad. Les voy a decir algo, ahora sí que feliz, feliz. Feliz de que ella esté feliz, y no sé en qué anda. Feliz siempre de que ella sea feliz”.

Asimismo, reconoció que su yerno era “un galán en España” y reiteró que la exactriz de Televisa no le cuenta muchos detalles de su vida: “A mí de verdad no me cuenta nada. Eiza es una niña feliz. No hoy, siempre. Está feliz. Está haciendo su vida. Está logrando sus sueños. Viaja, trabaja y es muy talentosa”, señaló.

Y concluyó: “Nada me va a hacer más feliz que decir: ‘Mi hija está feliz y dichosa, pero ahorita...’. Sí me gustaría verla en el altar. ¿Qué les puedo yo decir? De verdad que todo lo que le hace feliz me hace feliz, pero no me comprometan. Yo doy vistos buenos en mi cabeza”.

¿Qué dijo Mario Casas sobre Eiza González?

Hace algunas semanas, Mario Casas fue cuestionado acerca de Eiza González y su romance. En aquella ocasión, el protagonista de ‘Tres metros sobre el cielo’ no quiso comentar nada al respecto y solo se sonrojó.

“No, hombre, no te voy a decir nada. No te voy a decir nada, pero bueno sé que hacéis tu trabajo, tío”, dijo mientras caminaba a su carro.

Eiza González y Mario Casas muy románticos pasearon tomados de la mano. / Clasos / X / TikTok

