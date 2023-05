Mane tacha de hipócrita a Juan Rivera por exigir respeto a la privacidad: “Te casaste en televisión”

Manelyk González señaló que Juan Rivera era muy “incongruente” con sus palabras y acciones.

Luego de que Juan Rivera asegurara que los panelistas de LCDLF3 creaban polémica sobre sus excompañeros de reality, Manelyk González lo confronta y asegura que es un “hipócrita” por reclamar, recordándole que hace poco se casó en televisión nacional.

Durante la más reciente gala del programa, la famosa influencer le recalcó al cantante que el escrutinio de la gente es algo que se debe soportar al entrar a un reality tan conocido.

“Cuando estás en televisión y te expones a un reality show 24/7, expones tu vida, tu vida, tu relación, lo que piensas, lo que haces. Si no quieres que tu relación se exponga, no entras”, apuntó de forma tajante.

Ante esto, el hermano de Jenni Rivera le cuestionó a la joven si eso era “justificación” para que los fanáticos insultaran a los finalistas del concurso.

Juan Rivera resaltó que estar en un reality no es justificación para que haya tanto ataque mediático. / Facebook: Juan Rivera

“No es justificación, pero es que así es”, respondió la exintegrante de Acapulco Shore, siendo respaldada por Yordi Rosado con las siguientes palabras: “Es parte de nuestro trabajo, es a lo que venimos todos”.

Para concluir el tema, la influencer recalcó que él permitió que Telemundo televisara su boda, por lo que no “tenía derecho” a pedirle a la gente que no se metiera en la vida de los demás.

“Ósea, tú te viniste a casar en televisión, Juan. No me vengas a decir ahora que no nos metamos en la vida de los demás, por Dios y que, por un cheque, te casaste aquí, papacito”, sostuvo.

Declaraciones de Juan Rivera y Mane tras la pelea

Luego del polémico momento en la gala del programa, Juan Rivera declaró que las palabras del público tienen mucho peso en las celebridades, llegando incluso a afectarles de manera profunda.

“Lo que ellos dicen, carga mucha responsabilidad y me da coraje, sinceramente, que tal vez debería aprender a controlarlo, de que, tan libremente, lastimen a gente. Aquí no nada más hay parejas, sino familias que están sufriendo”, indicó.

Por su parte, Manelyk manifestó que Juan nunca entendió realmente lo que significA pertenecer a ‘La Casa de los Famosos’, además de que le molesta la “incongruencia” de sus palabras con sus acciones.

“Se nota que es nuevo en esto de los realities, pero bueno, hay que explicárselo para que entienda. Me molesta que lo que hace no concuerda con lo que dice, ósea, no puedes venir a criticarnos y a decirnos que destruimos parejas, cuando te casas en televisión”, explicó.

Manelyk González afirmó que la “incongruencia” de Juan Rivera le molesta. / Facebook: Manelyk González

Juan Rivera confronta a conductor de Telemundo

Por otra parte, Juan Rivera confrontó a Carlos Adyan y sostuvo que él no estaba hablando de su vida personal, sino de la forma en la que suelen crear campañas de desprestigio en contra de sus excompañeros de reality, las cuales pueden derivar en un acoso mediático.