Manelyk responde a Capi Pérez y le da las razones del porque ha rechazado 4 veces asistir a La Resolana

En el programa de La Caminera, el presentador aseguró que su invitado favorito es Eugenio Derbez.

El programa de radio La Caminera conducido por Tania Rincón, Fran Hevia y Fer Gay, fungió como confesionario para el presentador del matutino Venga la Alegría y conductor de La Resolana.

El programa de emisión nocturna del también influencer, se destaca por tener los mejores invitados, sin embargo a este foro, Manelyk González la ex acashore, es la persona que mas le ha cancelado para ir a su programa.

Esto después de ventanear que había invitados que cancelaban “después mejores llegan”. Siendo Tania Rincón la que pidió que se ventilaran nombres a lo que El Capi contestó: “No, para qué”.

Entonces, Fran sugirió: “O tal vez el invitado que más ha cancelado en la historia de La Resolana”.

A esta propuesta, el conductor de TV Azteca sí contestó: “Mane nos ha cancelado como cuatro veces”.

Mane fue contundente en la respuesta a Capi Pérez / Facebook: Manelyk González

Ante las declaraciones la influencer ya contestó y lo hizo de manera tajante, eso si, no se le paso felicitar a las mamás en en el día de las madres.

“Número uno y lo más importante felicidades a todas las mamás y todas la mamashitas, número dos yo no sé para qué me invitas a podcast o me invitan a programas o que esté en algún lado si por lo menos dos veces a la semana alguna persona está hablando de mi en un podcast o sea que más ya que más voy a decir si todas están hablando de mi, invítenlos a ellos que hablen de mi, o sea para que me quieren a mi, yo tengo muchas cosas que hacer”, declaró.